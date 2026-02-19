Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Marii Britanii, Charles al III-lea, a părăsit secția de poliție Aylsham din Norfolk joi seara, după aproape 12 ore în care a fost reținut în cadrul unei anchete pentru suspiciuni de abuz în serviciu, informează .

Potrivit martorilor, a ieșit din sediul poliției întins pe bancheta din spate a unui vehicul, păstrând astfel distanța față de camerele de filmat.

⚠️ BREAKING: Attention Occupied America: UK police say former prince Andrew has been ‘released under investigation’ Exercise Your Right To Be Informed — Albert Howard (@Ghost420LXIX)

Ce au precizat autoritățile britanice despre fostul prinț Andrew

Poliția din Thames Valley a transmis un comunicat oficial:

„Poliția din Thames Valley poate furniza informații actualizate în legătură cu ancheta privind infracțiunea de abuz în serviciu.

Joi am arestat un bărbat în vârstă de șaizeci de ani din Norfolk, suspectat de abuz în serviciu.

Bărbatul arestat a fost eliberat în cursul anchetei.

De asemenea, putem confirma că perchezițiile noastre din Norfolk s-au încheiat.”

Autoritățile au adăugat că verificările poliției din Berkshire continuă și că, deocamdată, nu vor oferi alte declarații publice.

De ce a fost reținut fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor

Conform relatărilor , fratele Regelui Charles a fost arestat în cadrul anchetei privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Andrew, suspectat de abuz în serviciu, ar fi transmis informații legate de perioada în care ocupa funcția de trimis comercial al Regatului Unit, documente care ar fi ajuns la Epstein.

Poliția Thames Valley investighează și acuzațiile conform cărora o a doua femeie ar fi fost adusă în Regatul Unit de Epstein pentru a avea un contact sexual cu Andrew Mountbatten-Windsor.

Până în prezent, fostul prinț de Windsor a fost reținut doar pentru abatere de la funcția publică.

Perchezițiile s-au desfășurat la mai multe adrese din Norfolk și Berkshire, autoritățile efectuând o „evaluare amănunțită” a probelor colectate.

Care este poziția fostului prinț în acest scandal

Andrew Mountbatten-Windsor a respins constant orice acuzație de natură penală în legătură cu Jeffrey Epstein.

Autoritățile britanice continuă ancheta, iar fostul prinț rămâne implicat în investigații, fiind vizat doar de acuzația de abatere de la funcția publică.