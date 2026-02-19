B1 Inregistrari!
Emmanuel Macron cere reguli mai dure pentru platformele online. Președintele Franței vrea transparență totală pentru algoritmii care manipulează utilizatorii

Emmanuel Macron cere reguli mai dure pentru platformele online. Președintele Franței vrea transparență totală pentru algoritmii care manipulează utilizatorii

Flavia Codreanu
20 feb. 2026, 00:01
Emmanuel Macron cere reguli mai dure pentru platformele online. Președintele Franței vrea transparență totală pentru algoritmii care manipulează utilizatorii
Preşedintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta - Bestimage / Jeanne Accorsini/Pool/Bestimage
Cuprins
  1. Emmanuel Macron îi acuză de lipsă de transparență
  2. Tensiuni politice între Europa și SUA pe tema Big Tech

Emmanuel Macron îi acuză pe liderii din industria tehnologică că folosesc algoritmi speciali pentru a manipula utilizatorii. Președintele Franței susține că discursul marilor companii despre libertatea de exprimare este lipsit de sens atât timp cât sistemele de recomandare rămân secrete.

Liderul de la Paris a subliniat că impactul acestor sisteme digitale asupra democrației este unul uriaș și necesită o reformă legislativă, scrie digi24.

Emmanuel Macron îi acuză de lipsă de transparență

În cadrul unei intervenții recente în India, președintele francez a respins afirmațiile directorilor din tehnologie care pretind că sunt protectori ai liberei exprimări. Macron a explicat că toți algoritmii au erori și preferințe ascunse, iar utilizatorii nu au nicio idee despre modul în care sunt ghidați.

„Libertatea de exprimare este o mare prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin acest sistem”, a declarat președintele. Tot acesta a precizat că dorește ca aceste procese să fie complet testate și deschise publicului.

Reglementările din Europa au stârnit nemulțumirea Washingtonului după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă în 2025. În timp ce liderii de la Bruxelles au dat legi pentru a ține sub control giganții din tehnologie, oficialii americani consideră că aceste reguli sunt o formă de cenzură. Practic, ceea ce europenii numesc protecție, americanii văd ca pe un atac la adresa libertății de a spune orice pe internet.

Tensiuni politice între Europa și SUA pe tema Big Tech

Emmanuel Macron a rămas însă ferm pe poziție. A insistat pe faptul că măsurile sunt necesare pentru a combate conținutul ilegal și abuzurile de pe platformele online.  În timp ce companiile americane cer libertate totală, liderii europeni sunt îngrijorați de modul în care rețelele sociale pot influența alegerile și comportamentul oamenilor.

Pe lângă solicitarea de a face algoritmii transparenți, președintele francez a cerut din nou restricționarea accesului tinerilor la rețelele sociale. Această limitare câștigă tot mai mult sprijin politic la nivel european. Liderii  europeni devin tot mai îngrijorați privind sănătatea mintală a noilor generații.

