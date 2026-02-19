Emmanuel Macron îi acuză pe liderii din industria tehnologică că folosesc algoritmi speciali pentru a manipula utilizatorii. Președintele Franței susține că discursul marilor companii despre libertatea de exprimare este lipsit de sens atât timp cât sistemele de recomandare rămân secrete.

Liderul de la Paris a subliniat că impactul acestor sisteme digitale asupra democrației este unul uriaș și necesită o reformă legislativă, scrie .

Emmanuel Macron îi acuză de lipsă de transparență

În cadrul unei intervenții recente în India, președintele francez a respins afirmațiile directorilor din tehnologie care pretind că sunt protectori ai liberei exprimări. Macron a explicat că toți algoritmii au erori și preferințe ascunse, iar utilizatorii nu au nicio idee despre modul în care sunt ghidați.

„Libertatea de exprimare este o mare prostie dacă nimeni nu știe cum ești ghidat prin acest sistem”, a declarat președintele. Tot acesta a precizat că dorește ca aceste procese să fie complet testate și deschise publicului.

Reglementările din Europa au stârnit nemulțumirea Washingtonului după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă în 2025. În timp ce liderii de la Bruxelles au dat legi pentru a ține sub control giganții din tehnologie, oficialii americani consideră că aceste reguli sunt o formă de cenzură. Practic, ceea ce europenii numesc protecție, americanii văd ca pe un atac la adresa libertății de a spune orice pe internet.

Tensiuni politice între Europa și SUA pe tema Big Tech

Emmanuel Macron a rămas însă ferm pe poziție. A insistat pe faptul că măsurile sunt necesare pentru a combate conținutul ilegal și abuzurile de pe . În timp ce companiile americane cer libertate totală, liderii europeni sunt îngrijorați de modul în care rețelele sociale pot influența alegerile și comportamentul oamenilor.

Pe lângă solicitarea de a face algoritmii transparenți, președintele francez a cerut din nou restricționarea accesului tinerilor la rețelele sociale. Această limitare câștigă tot mai mult sprijin politic la nivel european. Liderii europeni devin tot mai îngrijorați privind sănătatea mintală a noilor generații.