Un fost bancher milionar, pe nume Joseph M., a fost condamnat recent la Londra pentru o fraudă la transportul feroviar. Acesta a recunoscut în fața instanței că a călătorit ilegal cu trenul de peste 740 de ori într-un singur an.

Deși deținea o funcție de conducere extrem de importantă și avea venituri mari, bărbatul a ales să fenteze sistemul de plată a biletelor. Decizia judecătorilor vine după ce s-a demonstrat că bancherul a economisit astfel peste 6.000 de euro, sumă pe care ar fi trebuit să o plătească operatorului feroviar, scrie .

Cum a reușit un fost bancher milionar să fenteze cumpărarea biletelor

Bărbatul folosea o metodă ingenioasă, dar ilegală, pentru a se deplasa pe ruta sa obișnuită. Mai exact, acesta cumpăra bilete doar pentru prima și ultima stație din traseul parcurs, evitând plata pentru stațiile intermediare. Procurorii care au instrumentat cazul au descris această schemă ca fiind una „sofisticată”, având în vedre numărul călătoriilor. Între lunile octombrie 2023 și septembrie 2024, acesta a repetat procedura aproape zilnic, fără a fi descoperit de controlori.

În timpul procesului desfășurat la Londra, milionarul nu a putut oferi o explicație logică pentru gestul său. Avocatul acestuia a menționat că bărbatul nu a știut să spună de ce a recurs la aceste practici, având în vedere că își permitea să plătească biletele fără nicio problemă. Totuși, acesta și-a recunoscut vinovăția imediat ce i s-au arătat cu dovezile strânse de anchetatori. Compania Southeastern Railway a suferit pierderi financiare semnificative din cauza acestor călătorii neplătite, iar imaginea publică a bancherului a fost grav afectată de acest scandal.

Detalii despre condamnarea milionarului britanic

Judecătorul a decis să îi aplice bancherului o pedeapsă de zece luni de cu suspendare. Pe lângă această sentință, milionarul este obligat să presteze 80 de ore de muncă în folosul comunității pentru a-și ispăși fapta. De asemenea, instanța a stabilit că acesta trebuie să plătească despăgubiri integrale către compania feroviară, suma ridicându-se la peste 5.000 de euro. O altă măsură preventivă luată de instanță a fost interdicția de a mai călători pe ruta respectivă timp de un an de zile.