B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori

Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori

Flavia Codreanu
19 feb. 2026, 19:36
Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum a reușit un fost bancher milionar să fenteze cumpărarea biletelor
  2. Detalii despre condamnarea milionarului britanic

Un fost bancher milionar, pe nume Joseph M., a fost condamnat recent la Londra pentru o fraudă la transportul feroviar. Acesta a recunoscut în fața instanței că a călătorit ilegal cu trenul de peste 740 de ori într-un singur an.

Deși deținea o funcție de conducere extrem de importantă și avea venituri mari, bărbatul a ales să fenteze sistemul de plată a biletelor. Decizia judecătorilor vine după ce s-a demonstrat că bancherul a economisit astfel peste 6.000 de euro, sumă pe care ar fi trebuit să o plătească operatorului feroviar, scrie libertatea.

Cum a reușit un fost bancher milionar să fenteze cumpărarea biletelor

Bărbatul folosea o metodă ingenioasă, dar ilegală, pentru a se deplasa pe ruta sa obișnuită. Mai exact, acesta cumpăra bilete doar pentru prima și ultima stație din traseul parcurs, evitând plata pentru stațiile intermediare. Procurorii care au instrumentat cazul au descris această schemă ca fiind una „sofisticată”, având în vedre numărul călătoriilor. Între lunile octombrie 2023 și septembrie 2024, acesta a repetat procedura aproape zilnic, fără a fi descoperit de controlori.

În timpul procesului desfășurat la Londra, milionarul nu a putut oferi o explicație logică pentru gestul său. Avocatul acestuia a menționat că bărbatul nu a știut să spună de ce a recurs la aceste practici, având în vedere că își permitea să plătească biletele fără nicio problemă. Totuși, acesta și-a recunoscut vinovăția imediat ce i s-au  arătat cu dovezile strânse de anchetatori. Compania Southeastern Railway a suferit pierderi financiare semnificative din cauza acestor călătorii neplătite, iar imaginea publică a bancherului a fost grav afectată de acest scandal.

Detalii despre condamnarea milionarului britanic

Judecătorul a decis să îi aplice bancherului o pedeapsă de zece luni de închisoare cu suspendare. Pe lângă această sentință, milionarul este obligat să presteze 80 de ore de muncă în folosul comunității pentru a-și ispăși fapta. De asemenea, instanța a stabilit că acesta trebuie să plătească despăgubiri integrale către compania feroviară, suma ridicându-se la peste 5.000 de euro. O altă măsură preventivă luată de instanță a fost interdicția de a mai călători pe ruta respectivă timp de un an de zile.

Tags:
Citește și...
Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
Externe
Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA
Externe
Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA
Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
Externe
Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
Melania Trump ocupă locul secund în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale Statelor Unite
Externe
Melania Trump ocupă locul secund în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale Statelor Unite
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în cazul Epstein: „Permiteți-mi să afirm clar”
Externe
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în cazul Epstein: „Permiteți-mi să afirm clar”
O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul pe aeroport. Gestul său a revoltat autoritățile (VIDEO)
Externe
O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul pe aeroport. Gestul său a revoltat autoritățile (VIDEO)
Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor
Externe
Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor
O jurnalistă a apărut beată în direct la Jocurile Olimpice și a devenit virală în toată lumea. Momentul care a uimit telespectatorii (VIDEO)
Externe
O jurnalistă a apărut beată în direct la Jocurile Olimpice și a devenit virală în toată lumea. Momentul care a uimit telespectatorii (VIDEO)
Misterul vârstei lui Meghan Markle. De ce cred unii că Ducesa de Sussex este mai în vârstă
Externe
Misterul vârstei lui Meghan Markle. De ce cred unii că Ducesa de Sussex este mai în vârstă
Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua sa (VIDEO)
Externe
Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua sa (VIDEO)
Ultima oră
19:33 - Primul efect al deciziei CCR privind pensiile speciale: Anunțul făcut de ministul Finanţelor: „Cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
19:12 - Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
19:00 - Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA
18:59 - Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
18:33 - Guvernul investește peste 183 de milioane de euro în ambulanțe noi pentru sistemul de urgență. Cum va schimba această achiziție intervențiile medicale la nivel național
18:33 - Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
18:26 - VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
18:19 - Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
18:06 - Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)
17:38 - Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României