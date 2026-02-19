B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA

Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA

Ana Maria
19 feb. 2026, 19:00
Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă. Ce a anunțat președintele SUA
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA
Cuprins
  1. Trump amenință Iranul! Sunt pregătite Statele Unite ale Americii pentru o posibilă acțiune militară?
  2. Ce avertizează Trump, dacă Iranul nu cooperează
  3. Trump amenință Iranul! Care ar fi amploarea unei eventuale operațiuni militare
  4. Cum reacționează aliații și alte state

Trump amenință Iranul! Președintele SUA a declarat joi, la prima întâlnire a Consiliului Păcii, că o decizie privind Iranul ar putea fi luată în următoarele 10 zile. „S-ar putea să fim nevoiți să facem un pas în față, sau poate că nu”, a declarat Trump, citat de CNN.

Donald Trump a subliniat că rezultatul discuțiilor de joi poate fi un acord, dar nimic nu este sigur:

„Poate că vom ajunge la un acord. Veți afla probabil în următoarele 10 zile, dar întâlnirea de astăzi este dovada că, cu o conducere hotărâtă, nimic nu este imposibil.”

Trump amenință Iranul! Sunt pregătite Statele Unite ale Americii pentru o posibilă acțiune militară?

Armata americană este gata să intervină chiar și sâmbătă, 21 februarie, să atace Iranul, însă Trump nu a luat încă o decizie finală. Oficialii susțin că președintele a analizat atât avantajele, cât și riscurile unei operațiuni militare și a consultat consilierii și aliații pentru a determina cea mai bună strategie.

Acum este momentul ca Iranul să ni se alăture pe o cale care va completa ceea ce facem. Și dacă ni se alătură, va fi minunat. Dacă nu ni se alătură, va fi minunat și așa, dar va fi o cale foarte diferită. Nu pot continua să amenințe stabilitatea întregii regiuni și trebuie să încheie un acord.”, a mai spus Trump.

Ce avertizează Trump, dacă Iranul nu cooperează

Liderul de la Casa Albă a avertizat că neatingerea unui acord ar putea duce la consecințe grave:

Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă.”, a adăugat liderul american.

Oficialii americani și israelieni spun că orice operațiune împotriva Iranului ar putea fi o campanie amplă, desfășurată pe mai multe săptămâni, potrivit Axios, citat de Antena 3 CNN.

Trump amenință Iranul! Care ar fi amploarea unei eventuale operațiuni militare

Oficialii americani și israelieni au precizat pentru Axios că o intervenție militară împotriva Iranului ar putea fi o „campanie masivă” desfășurată pe mai multe săptămâni. Un oficial american a subliniat că iranienii trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii un pachet de măsuri care să răspundă preocupărilor SUA legate de programul lor nuclear.

În plus, sosirea portavionului USS Ford și a grupului său de atac în estul Mediteranei va fi un factor cheie în stabilirea momentului pentru un eventual conflict sursa externă.

Cum reacționează aliații și alte state

Marea Britanie a interzis folosirea bazelor sale militare de către SUA pentru lovituri împotriva Iranului, inclusiv RAF Fairford din Anglia și baza Diego Garcia. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a cerut cetățenilor polonezi aflați în Iran să părăsească țara imediat, avertizând că riscul unui conflict armat este „foarte real” și că evacuarea ar putea deveni imposibilă în câteva ore.

În paralel, Kremlinul a emis un avertisment privind o „escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului și a făcut apel la soluționarea disputelor exclusiv pe cale politică.

Tags:
Citește și...
Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori
Externe
Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori
Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
Externe
Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
Externe
Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
Melania Trump ocupă locul secund în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale Statelor Unite
Externe
Melania Trump ocupă locul secund în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale Statelor Unite
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în cazul Epstein: „Permiteți-mi să afirm clar”
Externe
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în cazul Epstein: „Permiteți-mi să afirm clar”
O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul pe aeroport. Gestul său a revoltat autoritățile (VIDEO)
Externe
O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul pe aeroport. Gestul său a revoltat autoritățile (VIDEO)
Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor
Externe
Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor
O jurnalistă a apărut beată în direct la Jocurile Olimpice și a devenit virală în toată lumea. Momentul care a uimit telespectatorii (VIDEO)
Externe
O jurnalistă a apărut beată în direct la Jocurile Olimpice și a devenit virală în toată lumea. Momentul care a uimit telespectatorii (VIDEO)
Misterul vârstei lui Meghan Markle. De ce cred unii că Ducesa de Sussex este mai în vârstă
Externe
Misterul vârstei lui Meghan Markle. De ce cred unii că Ducesa de Sussex este mai în vârstă
Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua sa (VIDEO)
Externe
Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua sa (VIDEO)
Ultima oră
19:36 - Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori
19:33 - Primul efect al deciziei CCR privind pensiile speciale: Anunțul făcut de ministul Finanţelor: „Cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
19:12 - Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
18:59 - Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
18:33 - Guvernul investește peste 183 de milioane de euro în ambulanțe noi pentru sistemul de urgență. Cum va schimba această achiziție intervențiile medicale la nivel național
18:33 - Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
18:26 - VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
18:19 - Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
18:06 - Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)
17:38 - Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României