Trump amenință Iranul! Președintele SUA a declarat joi, la prima întâlnire a Consiliului Păcii, că o decizie privind Iranul ar putea fi luată în următoarele 10 zile. „S-ar putea să fim nevoiți să facem un pas în față, sau poate că nu”, a declarat Trump, citat de CNN.

Donald Trump a subliniat că rezultatul discuțiilor de joi poate fi un acord, dar nimic nu este sigur:

„Poate că vom ajunge la un acord. Veți afla probabil în următoarele 10 zile, dar întâlnirea de astăzi este dovada că, cu o conducere hotărâtă, nimic nu este imposibil.”

Trump amenință Iranul! Sunt pregătite Statele Unite ale Americii pentru o posibilă acțiune militară?

Armata americană este gata să intervină chiar și sâmbătă, 21 februarie, să atace Iranul, însă Trump nu a luat încă o decizie finală. Oficialii susțin că președintele a analizat atât avantajele, cât și riscurile unei operațiuni militare și a consultat consilierii și aliații pentru a determina cea mai bună strategie.

„Acum este momentul ca Iranul să ni se alăture pe o cale care va completa ceea ce facem. Și dacă ni se alătură, va fi minunat. Dacă nu ni se alătură, va fi minunat și așa, dar va fi o cale foarte diferită. Nu pot continua să amenințe stabilitatea întregii regiuni și trebuie să încheie un acord.”, a mai spus Trump.

Ce avertizează Trump, dacă Iranul nu cooperează

Liderul de la Casa Albă a avertizat că neatingerea unui acord ar putea duce la consecințe grave:

„Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă.”, a adăugat liderul american.

Oficialii americani și israelieni spun că orice operațiune împotriva Iranului ar putea fi o campanie amplă, desfășurată pe mai multe săptămâni, potrivit , citat de Antena 3 CNN.

Trump amenință Iranul! Care ar fi amploarea unei eventuale operațiuni militare

Oficialii americani și israelieni au precizat pentru Axios că o intervenție militară împotriva Iranului ar putea fi o „campanie masivă” desfășurată pe mai multe săptămâni. Un oficial american a subliniat că iranienii trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii un pachet de măsuri care să răspundă preocupărilor SUA legate de programul lor nuclear.

În plus, sosirea portavionului USS Ford și a grupului său de atac în estul Mediteranei va fi un factor cheie în stabilirea momentului pentru un eventual conflict sursa externă.

Cum reacționează aliații și alte state

Marea Britanie a interzis folosirea bazelor sale militare de către SUA pentru lovituri împotriva Iranului, inclusiv RAF Fairford din Anglia și baza Diego Garcia. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a cerut cetățenilor polonezi aflați în Iran să părăsească țara imediat, avertizând că riscul unui conflict armat este „foarte real” și că evacuarea ar putea deveni imposibilă în câteva ore.

În paralel, Kremlinul a emis un avertisment privind o „escaladare fără precedent a tensiunilor” în jurul Iranului și a făcut apel la soluționarea disputelor exclusiv pe cale politică.