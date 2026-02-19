Participarea președintelui României, Nicușor Dan, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, a stârnit multe reacții după eroarea făcută de Donald Trump în timpul discursului oficial.

Fostul ambasador al SUA la București, Adrian Zuckerman, a comentat momentul în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV.

Ce spune Adrian Zuckerman despre eroarea făcută de Donald Trump

În timpul intervenției sale publice din cadrul Consiliului pentru Pace, Donald Trump l-a prezentat pe drept „ ”, deși acesta ocupă funcția de președinte.

Adrian Zuckerman consideră, însă, că momentul nu trebuie interpretat ca unul diplomatic sensibil, explicând că astfel de situații apar frecvent în discursurile susținute în fața unor audiențe numeroase.

“Eu am impresia că a mers foarte bine. Că a spus titlul greșit, e ceva care știu că presei îi place să vorbească despre astfel de lucruri, dar e ceva fără consecințe sau semnficație reală asta.

Și dacă țin minte bine, era și o întâlnire, nu mai țin minte dacă era în Europa sau în America, când premierului englez i-a dat alt titlu sau canadian, i-a făcut exact același lucru, l-a făcut președinte în loc de premier sau ceva de genul.

Se întâmplă lucrurile astea când vorbești public, ai atâția oameni cu tine și așa că nu are semnificație lucrul ăsta.”, a declarat fostul ambasador.

Cât de importantă a fost participarea României la Consiliul pentru Pace

Potrivit fostului ambasador american, adevărata miză a întâlnirii nu a fost gafa de protocol, ci prezența României la discuțiile internaționale privind situația din Gaza.

“Ce e important, este că a fost o întâlnire bună. Ce e important este că președintele Dan a fost acolo.

Impresia mea e că a vorbit foarte, foarte bine, foarte focusat pe lucruri din Gaza.

Acest Consiliu de Pace format de președintele Trump a spus că este pentru Gaza, dar după aia nu e clar dacă se extinde sau nu.

Și așa că, cum a formulat președintele Dan, răspunsul lui a fost foarte corect, că l-a limitat la Gaza și a fost bine că s-a dus ca observator, pentru că, din impresia mea, și nu știu, el a creat această posibilitate ca să fie acolo nu numai membrii, dar să fie unele țări ca observatoare și el a fost singurul șef de stat, s-a dus ca observator, i-a dat o șansă președintele Trump să vorbească și a vorbit foarte bine.

Și cred că a avut discuții și cu doamna Meloni din Italia, înainte, de s-a dus. Ea a avut un delegat acolo, un fel de secretar de stat.”, a mai adăugat Zuckerman.

Se va ține Donald Trump de promisiunile făcute aliaților?

Întrebat dacă afirmațiile lui Trump — potrivit cărora partenerii pot conta pe sprijinul său — reprezintă o promisiune fermă sau doar un gest diplomatic, Zuckerman a subliniat că, în opinia sa, „Președintele Trump se ține de cuvânt”.

“Președintele Trump, în opinia mea, se ține de cuvânt, ține foarte mult de prieteni și încearcă să ajute prietenii, dar să nu uităm: relația între șefi de stat nu este numai o relație personală, nu e numai o relație de prietenie, e o relație de interese între două state sau mai multe state și așa că prietenia ajută, dar să se rezolve ceva cum vrea un stat, care nu e în interesul altui stat. Asta e altă poveste.

Eu cred că președintele Trump o să facă tot timpul ce crede el, că e interesul cel mai bun al Americii.

Și impresia mea e că președintele Nicușor Dan la fel o să facă ce crede el că e cel mai bun interes al României.

Și așa că dacă se ajunge la un compromis, e mai bine pentru amândouă, dar e posibil să nu se ajungă.

Dar o să aibă o discuție și asta e important. Cel mai important lucru e să discuți problemele și să încerci să ajungi la un compromis.”, a explicat fostul ambasador.

Analiza fostului ambasador indică faptul că simpla participare a României la discuții globale reprezintă un avantaj diplomatic important, mai ales într-un context geopolitic tensionat.

Prezența lui Nicușor Dan ca observator arată interesul României pentru implicarea în procesele de negociere internațională, chiar și atunci când rolul oficial nu este unul decizional.