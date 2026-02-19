B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Mărturii cutremurătoare la Festivalul de Film Berlinale. 7 femei din Ucraina acuză soldații ruși că au folosit violența sexuală ca armă de război

Mărturii cutremurătoare la Festivalul de Film Berlinale. 7 femei din Ucraina acuză soldații ruși că au folosit violența sexuală ca armă de război

Flavia Codreanu
19 feb. 2026, 23:17
Mărturii cutremurătoare la Festivalul de Film Berlinale. 7 femei din Ucraina acuză soldații ruși că au folosit violența sexuală ca armă de război
sursa foto: captură ecran Instagram/ Berlinale
Cuprins
  1. Povestea celor 7 femei care au supraviețuit torturii
  2. Apel internațional pentru pedepsirea violenței sexuale

7 femei din Ucraina au urcat pe scena Festivalului de Film de la Berlin pentru a denunța ororile rusești prin care au trecut. Mărturiile lor cutremurătoare sunt prezentate în documentarul „Traces”, un film care demonstrează cum violența sexuală este utilizată în mod repetat ca armă de război.

Povestea celor 7 femei care au supraviețuit torturii

Documentarul urmărește experiențele traumatizante prin care au trecut protagonistele în timpul perioadelor de detenție. Iryna, figura centrală a proiectului, a vorbit despre dificultatea de a-și expune intimitatea pentru a face vizibilă o suferință care, de cele mai multe ori, rămâne ascunsă, scrie digi24.

Regizoarea filmului, Alisa Kovalenko, este ea însăși o supraviețuitoare a agresiunilor rusești din 2014, ceea ce oferă peliculei o perspectivă și mai  profundă asupra durerii. Filmul evită scenele violente explicite, și să se concentreze pe chipurile acestor victime și pe întoarcerea lor în locurile care le-au marcat.

Pentru aceste victime, participarea la festival nu a fost doar un act artistic, ci o formă de rezistență și o datorie față de celelalte femei care încă nu pot vorbi. Iryna a explicat că i-au trebuit cinci ani până să găsească puterea necesară pentru a-și împărtăși povestea.

Multe dintre ele se întorc printre ruinele caselor bombardate sau în grădini minate, încercând să recupereze fragmente din identitatea lor pierdută. Prin asociația SEMA Ukraine, ele primesc acum sprijin psihologic și financiar

Apel internațional pentru pedepsirea violenței sexuale

Dincolo de ecrane, mesajul transmis de cele 7 femei la Berlinale are un scop politic și juridic foarte clar. Organizațiile pentru drepturile omului cer ca violența sexuală legată de conflict să fie recunoscută oficial ca o crimă de război de o gravitate extremă. Se fac presiuni constante asupra Organizației Națiunilor Unite pentru a include Rusia pe „lista rușinii”, având în vedere dovezile. Rusia este acuzată de utilizarea sistematică a abuzurilor împotriva civililor și prizonierilor. Rapoartele recente confirmă faptul că victimele nu sunt doar femei, ci și bărbați care au fost supuși torturilor în centrele de detenție.

Ambasadorul Ucrainei în Germania a susținut curajul acestor femei. Acesta consideră că demersul lor este esențial pentru aflarea adevărului și pentru viitoarele procese internaționale.

Publicul prezent la festival a fost profund marcat de prezența lor pe scenă. În prezent, aceste mărturii vor grăbi investigațiile oficiale și vor duce la pedepsirea celor vinovați.

