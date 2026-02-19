Javier Milei și Viktor Orban s-au distrat la Consiliul Păcii al lui Donald Trump. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a împărtășit pe Facebook un videoclip surprinzător după prima reuniune a Consiliului Păcii, desfășurată joi la Washington. În imagini, președintele Argentinei, Javier Milei, cântă la microfon în timp ce se aude muzica din sală, iar Viktor Orban se distrează și pare că dă să danseze alături de acesta.

Javier Milei și Viktor Orban, moment senzațional la Consiliul Păcii

În descrierea videoclipului, a scris: „Dacă continuăm așa, ne vor despărți.”

Ce a spus Nicușor Dan la Consiliul Păcii

Președintele României, Nicușor Dan, a luat cuvântul joi în cadrul reuniunii, unde a subliniat importanța unui dialog constructiv pentru pace: „Toată lumea își dorește să ajungem la pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar este important să ne punem întrebarea cum acționăm.” ().

Președintele Nicușor Dan a plecat miercuri spre Statele Unite cu un avion închiriat, model Bombardier Global 6000, după ce zborurile de pe Aeroportul Henri Coandă au fost întârziate sau anulate din cauza viscolului din București.

Deplasarea cu aeronava privată a fost necesară deoarece avionul Spartan, cu care Nicușor Dan a rămas blocat luna trecută la Paris din cauza vremii, nu era oportun pentru călătoria în SUA.

Prima întâlnire a Consiliului Păcii, inițiat de fostul președinte american Donald Trump, a avut loc joi la Washington, iar lideri din mai multe țări au discutat despre soluții pentru stabilitatea globală. România a participat ca observator, oferind perspective și opinii fără drept de vot.

Evenimentul a fost marcat și de momente mai relaxate, precum cel surprins în videoclipul postat de Viktor Orban, arătând o atmosferă mai puțin formală între lideri.

Ce gafă a comis Donald Trump

În discursul său de deschidere, Donald Trump a menționat fiecare participant la summitul Consiliului pentru Pace, dar o l-a vizat pe președintele României. Trump l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministru”, continuând însă cu laude pentru România și cetățenii ei: