B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » VIDEO: Javier Milei și Viktor Orban au făcut senzație la Consiliul Păcii. Cum s-au amuzat cei doi: „Dacă continuăm așa, ne vor despărți”

VIDEO: Javier Milei și Viktor Orban au făcut senzație la Consiliul Păcii. Cum s-au amuzat cei doi: „Dacă continuăm așa, ne vor despărți”

Ana Maria
19 feb. 2026, 23:25
VIDEO: Javier Milei și Viktor Orban au făcut senzație la Consiliul Păcii. Cum s-au amuzat cei doi: Dacă continuăm așa, ne vor despărți
Sursa foto: Captura video facebook / @Viktor Orbán
Cuprins
  1. Javier Milei și Viktor Orban, moment senzațional la Consiliul Păcii
  2. Ce a spus Nicușor Dan la Consiliul Păcii
  3. Ce gafă a comis Donald Trump

Javier Milei și Viktor Orban s-au distrat la Consiliul Păcii al lui Donald Trump. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a împărtășit pe Facebook un videoclip surprinzător după prima reuniune a Consiliului Păcii, desfășurată joi la Washington. În imagini, președintele Argentinei, Javier Milei, cântă la microfon în timp ce se aude muzica din sală, iar Viktor Orban se distrează și pare că dă să danseze alături de acesta.

Javier Milei și Viktor Orban, moment senzațional la Consiliul Păcii

În descrierea videoclipului, Viktor Orban a scris: „Dacă continuăm așa, ne vor despărți.”

Ce a spus Nicușor Dan la Consiliul Păcii

Președintele României, Nicușor Dan, a luat cuvântul joi în cadrul reuniunii, unde a subliniat importanța unui dialog constructiv pentru pace: „Toată lumea își dorește să ajungem la pace, stabilitate și prosperitate în Gaza, dar este important să ne punem întrebarea cum acționăm.” (Vezi AICI discursul integral susținut de Nicușor Dan).

Președintele Nicușor Dan a plecat miercuri spre Statele Unite cu un avion închiriat, model Bombardier Global 6000, după ce zborurile de pe Aeroportul Henri Coandă au fost întârziate sau anulate din cauza viscolului din București.

Deplasarea cu aeronava privată a fost necesară deoarece avionul Spartan, cu care Nicușor Dan a rămas blocat luna trecută la Paris din cauza vremii, nu era oportun pentru călătoria în SUA.

Prima întâlnire a Consiliului Păcii, inițiat de fostul președinte american Donald Trump, a avut loc joi la Washington, iar lideri din mai multe țări au discutat despre soluții pentru stabilitatea globală. România a participat ca observator, oferind perspective și opinii fără drept de vot.

Evenimentul a fost marcat și de momente mai relaxate, precum cel surprins în videoclipul postat de Viktor Orban, arătând o atmosferă mai puțin formală între lideri.

Ce gafă a comis Donald Trump

În discursul său de deschidere, Donald Trump a menționat fiecare participant la summitul Consiliului pentru Pace, dar o gafă l-a vizat pe președintele României. Trump l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministru”, continuând însă cu laude pentru România și cetățenii ei:

“Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo, fantastici oameni, și dumneavoastră sunteți fantastic, și foarte mulți români vin și lucrează în această țară și ajută, și sunt oameni foarte buni.”, a declarat Donald Trump.
Tags:
Citește și...
Emmanuel Macron cere reguli mai dure pentru platformele online. Președintele Franței vrea transparență totală pentru algoritmii care manipulează utilizatorii
Externe
Emmanuel Macron cere reguli mai dure pentru platformele online. Președintele Franței vrea transparență totală pentru algoritmii care manipulează utilizatorii
Belarusul, blocat la porțile Consiliului pentru Pace al lui Trump. De ce nu au ajuns reprezentanții de la Minsk la reuniune
Externe
Belarusul, blocat la porțile Consiliului pentru Pace al lui Trump. De ce nu au ajuns reprezentanții de la Minsk la reuniune
Mărturii cutremurătoare la Festivalul de Film Berlinale. 7 femei din Ucraina acuză soldații ruși că au folosit violența sexuală ca armă de război
Externe
Mărturii cutremurătoare la Festivalul de Film Berlinale. 7 femei din Ucraina acuză soldații ruși că au folosit violența sexuală ca armă de război
Răsturnare de situație. Fostul prinț Andrew, fratele Regelui Charles, eliberat din arest. Ce au transmis autoritățile britanice
Externe
Răsturnare de situație. Fostul prinț Andrew, fratele Regelui Charles, eliberat din arest. Ce au transmis autoritățile britanice
Peste un milion de polonezi dețin legal arme de foc. Ce măsuri ia statul
Externe
Peste un milion de polonezi dețin legal arme de foc. Ce măsuri ia statul
Italia vrea să interzică carnea de cal. Ce riscă cei care vor continua să sacrifice animalele
Externe
Italia vrea să interzică carnea de cal. Ce riscă cei care vor continua să sacrifice animalele
Ambasadorul României face clarificări despre intrarea României în programul Visa Waiver: „Am îndeplinit toate criteriile”
Externe
Ambasadorul României face clarificări despre intrarea României în programul Visa Waiver: „Am îndeplinit toate criteriile”
Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori
Externe
Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori
Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
Externe
Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA
Externe
Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA
Ultima oră
00:01 - Emmanuel Macron cere reguli mai dure pentru platformele online. Președintele Franței vrea transparență totală pentru algoritmii care manipulează utilizatorii
23:59 - Belarusul, blocat la porțile Consiliului pentru Pace al lui Trump. De ce nu au ajuns reprezentanții de la Minsk la reuniune
23:57 - Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România
23:40 - Debut olimpic de excepție pentru Julia Sauter la Milano – Cortina. Ce poziție poate obține România în clasamentul final (VIDEO)
23:17 - Mărturii cutremurătoare la Festivalul de Film Berlinale. 7 femei din Ucraina acuză soldații ruși că au folosit violența sexuală ca armă de război
23:08 - Incident pe Dunăre: O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Cum a avut loc incidentul
23:07 - Răsturnare de situație. Fostul prinț Andrew, fratele Regelui Charles, eliberat din arest. Ce au transmis autoritățile britanice
22:41 - Adrian Zuckerman, după ce Trump l-a numit premier pe Nicușor Dan: „N-are nicio însemnătate lucrul acesta. Ce e important este că a fost o întâlnire bună” (VIDEO)
22:39 - Peste un milion de polonezi dețin legal arme de foc. Ce măsuri ia statul
22:29 - Scandal în fotbal: Gigi Becali îl critică pe Radu Miruță. Ce spune despre schimbarea legii Sportului