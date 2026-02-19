Carnea de cal ar putea fi interzisă în Italia, deoarece autoritățile pregătesc o lege pentru oprirea consumului acesteia. Proiectul propune ca toate cabalinele să fie declarate animale de companie, ceea ce ar face sacrificarea lor ilegală pe întreg teritoriul țării.

Ce riscă persoanele care continuă să consume carnea de cal

Proiectul de lege a fost inițiat de Michela Vittoria Brambilla și se bucură de un sprijin politic mare, inclusiv din partea opoziției. Dacă această inițiativă va fi aprobată, persoanele care sacrifică cai, măgari sau catâri riscă până la trei ani de închisoare. De asemenea, amenzile pentru nerespectarea noilor reguli sunt uriașe. Amenzile pot să ajungă până la 100.000 de euro. „Suntem în secolul XXI. Prietenii nu trebuie mâncați”, a declarat Brambilla, subliniind necesitatea unei schimbări culturale în societatea italiană, scrie

Pe lângă interdicția propriu-zisă, legea prevede introducerea microcipării obligatorii pentru toate cabalinele și un sistem național de monitorizare. Guvernul ar urma să aloce un fond de 6 milioane de euro pentru a ajuta crescătorii de animale să își adapteze afacerile la noile reguli. Deși consumul a scăzut în ultimii ani, Italia rămâne unul dintre cei mai mari consumatori din Europa. Din acest motiv propunerea este considerată de susținători o oportunitate extraordinară de a proteja aceste animale.

Controverse legate de rețetele vechi

Nu toți politicienii sunt de acord cu eliminarea acestui produs din meniul tradițional, invocând motive ce țin de identitatea regională. Gian Marco Centinaio, fost ministru al Agriculturii, susține că interzicerea consumului ar șterge o parte importantă din istoria gastronomiei italiene. Gastronomie care recenta fost inclusă în patrimoniul . Acesta a amintit de preparate celebre, precum chiftelele din Catania sau tocănițele de cal din Verona, care reprezintă simboluri culinare pentru multe zone din țară.

Criticii legii consideră că măsura ar lovi dur în afacerile tradiționale și ar pune în pericol numeroase locuri de muncă din sectorul alimentar. Cu toate acestea, sondajele recente arată că 83% dintre italieni nu mai consumă carne de cal, semn că empatia față de aceste animale a crescut semnificativ. Schimbarea de mentalitate este vizibilă mai ales în rândul tinerilor, care văd caii mai degrabă ca parteneri de recreere decât ca sursă de hrană.