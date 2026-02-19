B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Italia vrea să interzică carnea de cal. Ce riscă cei care vor continua să sacrifice animalele

Italia vrea să interzică carnea de cal. Ce riscă cei care vor continua să sacrifice animalele

Flavia Codreanu
19 feb. 2026, 22:02
Italia vrea să interzică carnea de cal. Ce riscă cei care vor continua să sacrifice animalele
sursa foto: pexels
Cuprins
  1. Ce riscă persoanele care continuă să consume carnea de cal
  2. Controverse legate de rețetele vechi

Carnea de cal ar putea fi interzisă în Italia, deoarece autoritățile pregătesc o lege pentru oprirea  consumului acesteia. Proiectul propune ca toate cabalinele să fie declarate animale de companie, ceea ce ar face sacrificarea lor ilegală pe întreg teritoriul țării.

Ce riscă persoanele care continuă să consume carnea de cal

Proiectul de lege a fost inițiat de Michela Vittoria Brambilla și se bucură de un sprijin politic mare, inclusiv din partea opoziției. Dacă această inițiativă va fi aprobată, persoanele care sacrifică cai, măgari sau catâri riscă până la trei ani de închisoare. De asemenea, amenzile pentru nerespectarea noilor reguli sunt uriașe. Amenzile pot să ajungă până la 100.000 de euro. „Suntem în secolul XXI. Prietenii nu trebuie mâncați”, a declarat Brambilla, subliniind necesitatea unei schimbări culturale în societatea italiană, scrie digi24

Pe lângă interdicția propriu-zisă, legea prevede introducerea microcipării obligatorii pentru toate cabalinele și un sistem național de monitorizare. Guvernul ar urma să aloce un fond de 6 milioane de euro pentru a ajuta crescătorii de animale să își adapteze afacerile la noile reguli. Deși consumul a scăzut în ultimii ani, Italia rămâne unul dintre cei mai mari consumatori din Europa. Din acest motiv propunerea este considerată de susținători o oportunitate extraordinară de a proteja aceste animale.

Controverse legate de rețetele vechi

Nu toți politicienii sunt de acord cu eliminarea acestui produs din meniul tradițional, invocând motive ce țin de identitatea regională. Gian Marco Centinaio, fost ministru al Agriculturii, susține că interzicerea consumului ar șterge o parte importantă din istoria gastronomiei italiene. Gastronomie care recenta fost  inclusă în patrimoniul UNESCO. Acesta a amintit de preparate celebre, precum chiftelele din Catania sau tocănițele de cal din Verona, care reprezintă simboluri culinare pentru multe zone din țară.

Criticii legii consideră că măsura ar lovi dur în afacerile tradiționale și ar pune în pericol numeroase locuri de muncă din sectorul alimentar. Cu toate acestea, sondajele recente arată că 83% dintre italieni nu mai consumă carne de cal, semn că empatia față de aceste animale a crescut semnificativ. Schimbarea de mentalitate este vizibilă mai ales în rândul tinerilor, care văd caii mai degrabă ca parteneri de recreere decât ca sursă de hrană.

Tags:
Citește și...
Ambasadorul României face clarificări despre intrarea României în programul Visa Waiver: „Am îndeplinit toate criteriile”
Externe
Ambasadorul României face clarificări despre intrarea României în programul Visa Waiver: „Am îndeplinit toate criteriile”
Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori
Externe
Un milionar din Londra a fost condamnat după ce a călătorit fără bilet de 740 de ori
Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
Externe
Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA
Externe
Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA
Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
Externe
Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
Melania Trump ocupă locul secund în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale Statelor Unite
Externe
Melania Trump ocupă locul secund în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale Statelor Unite
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în cazul Epstein: „Permiteți-mi să afirm clar”
Externe
Prima reacție a Regelui Charles după ce fratele său a fost arestat în cazul Epstein: „Permiteți-mi să afirm clar”
O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul pe aeroport. Gestul său a revoltat autoritățile (VIDEO)
Externe
O femeie a fost arestată după ce și-a abandonat cățelul pe aeroport. Gestul său a revoltat autoritățile (VIDEO)
Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor
Externe
Isterie în Italia după ce o bonă a greșit școala copiilor
O jurnalistă a apărut beată în direct la Jocurile Olimpice și a devenit virală în toată lumea. Momentul care a uimit telespectatorii (VIDEO)
Externe
O jurnalistă a apărut beată în direct la Jocurile Olimpice și a devenit virală în toată lumea. Momentul care a uimit telespectatorii (VIDEO)
Ultima oră
22:01 - Power Couple România 2026: Ce sumă de bani au primit Oase și Maria Pitică după eliminarea din emisiune
21:52 - Ambasadorul României face clarificări despre intrarea României în programul Visa Waiver: „Am îndeplinit toate criteriile”
21:33 - Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
21:21 - Dezastru la o fermă din Cluj. Sute de cadavre de bizoni și cerbi zac în descompunere lângă cursurile de apă
21:17 - Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
21:16 - Incident tragic în Sectorul 5 al Capitalei. O femeie a decedat după ce a căzut de la etajul 10. Ce încearcă să stabilească anchetatorii
20:45 - Theo Rose, mesaj de suflet pentru sora ei. Ce a ținut să transmită artista: „Sora mea – reperul meu”
20:40 - Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)
20:34 - Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
20:29 - Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)