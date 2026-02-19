B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Ambasadorul României face clarificări despre intrarea României în programul Visa Waiver: „Am îndeplinit toate criteriile”

Ambasadorul României face clarificări despre intrarea României în programul Visa Waiver: „Am îndeplinit toate criteriile”

Iulia Petcu
19 feb. 2026, 21:52
Cuprins
  1. Unde se află România în procesul Visa Waiver
  2. Ce mesaj transmite ambasadorul despre decizia Washingtonului
  3. Cum sunt pregătite discuțiile dintre Nicușor Dan și Donald Trump

Intrarea României în programul Visa Waiver rămâne un obiectiv strategic, dar calendarul depinde exclusiv de deciziile administrației de la Washington. În paralel, diplomația românească lucrează la pregătirea unei întâlniri bilaterale la nivel înalt, cu accent pe dosare economice și de securitate.

Unde se află România în procesul Visa Waiver

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a explicat că țara noastră a îndeplinit toate cerințele tehnice prevăzute de legislația americană. Potrivit acestuia, dosarul se află într-o etapă în care Washingtonul trebuie să decidă forma și ritmul extinderii programului Visa Waiver. Decizia finală nu ține de București, ci de modul în care administrația americană își va calibra politica în acest domeniu.

Muraru a subliniat că România se află pe același palier cu Cipru și Bulgaria, state care așteaptă deschiderea unui „culoar clar” pentru aderare. Situația este influențată de discuțiile interne din SUA privind o reformă mai amplă a programului. Ambasadorul a arătat că există inclusiv propuneri de modificare a denumirii, fără a afecta însă accesul celor trei țări europene.

Ce mesaj transmite ambasadorul despre decizia Washingtonului

În intervenția sa, diplomatul a folosit o formulare directă pentru a descrie stadiul negocierilor.

„Mingea este în curtea americanilor. România a îndeplinit toate criteriile şi suntem convinşi că în momentul în care aceste discuţii despre Programul Visa Waiver se vor stabiliza, există propuneri ca acest program să-şi schimbe numele, sunt convins să aceste trei ţări europene care încă bat la poarta Visa Waiver (România, Cipru şi Bulgaria), vor avea un culoar foarte clar”, a afirmat Andrei Muraru.

Cum sunt pregătite discuțiile dintre Nicușor Dan și Donald Trump

În paralel cu dosarul Visa Waiver, sunt în curs demersuri pentru o întâlnire între președintele României, Nicușor Dan, și președintele SUA, Donald Trump. Ambasadorul a explicat că stabilirea unei date depinde, în principal, de agenda Casei Albe. În acest sens, au avut loc întâlniri cu consilierii americani pe securitate națională și economie, precum și cu vicepremierul român Cătălin Predoiu.

Muraru a menționat și discuțiile cu Tulsi Gabbard, axate pe clarificarea unor aspecte economice relevante pentru viitoarea vizită. „În privinţa vizitei bilaterale la care lucrăm, aşa cum am spus, ea depinde de foarte mulţi factori şi, în primul rând, de disponibilitatea de agendă a Casei Albe”, a declarat ambasadorul. El a adăugat că, după agrearea agendei, Casa Albă ar putea propune variante concrete pentru desfășurarea întâlnirii, relatează Capital.

