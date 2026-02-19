Belarusul a revenit în atenția diplomației internaționale după ce autoritățile de la Minsk au anunțat că nu au putut participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de Donald Trump, din cauza refuzului eliberării vizelor. Episodul scoate în evidență limitele actualelor deschideri diplomatice dintre Statele Unite și un stat aflat de ani buni sub sancțiuni occidentale.

De ce nu a ajuns Belarusul la reuniunea Consiliului pentru Pace

Potrivit autorităților belaruse, Minsk intenționa să participe la reuniunea desfășurată la Washington, însă delegația nu a primit documentele necesare intrării în Statele Unite. Ministerul de Externe a transmis că partea americană fusese informată din timp asupra participării oficiale. „Cu toate acestea, în ciuda îndeplinirii tuturor procedurilor necesare din partea noastră, nu au fost eliberate vize delegației noastre”, se arată într-un comunicat oficial, potrivit .

Reacția oficialilor belaruși a fost una critică, punând sub semnul întrebării coerența demersului diplomatic american. „În această situație, se pune o întrebare legitimă: despre ce fel de pace și ce fel de pași vorbim dacă organizatorii nu pot nici măcar să îndeplinească formalitățile de bază pentru ca noi să participăm?”

Belarusul, aliat apropiat al , se află sub sancțiuni occidentale intensificate după ce președintele Aleksandr Lukașenko a permis folosirea teritoriului său în invazia rusă din Ucraina, în 2022. În acest context, invitația la Consiliul pentru Pace fusese transmisă inițial chiar lui Lukașenko, care acceptase luna trecută să se alăture forumului, ca parte a unui proces de normalizare ce presupune eliberarea deținuților politici.

Ce alte reacții a generat inițiativa americană

Trump l-a descris pe Lukașenko drept un lider „foarte respectat”, o caracterizare contestată de opoziția belarusă din exil, care îl consideră dictator, relatează Ziare.com. De asemenea, și Rusia a fost invitată să se alăture , însă a transmis că analizează oportunitatea participării. Reuniunea a reunit reprezentanți din 47 de țări și are un mandat extins, care vizează nu doar conflictul din Gaza, ci și alte crize globale.