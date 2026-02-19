B1 Inregistrari!
Debut olimpic de excepție pentru Julia Sauter la Milano – Cortina. Ce poziție poate obține România în clasamentul final (VIDEO)

Iulia Petcu
19 feb. 2026, 23:40
Debut olimpic de excepție pentru Julia Sauter la Milano – Cortina. Ce poziție poate obține România în clasamentul final (VIDEO)
sursa: captură video YouTube
Cuprins
  1. Ce performanță a reușit Julia Sauter
  2. România, prezentă și în juriul olimpic

Reprezentarea României la Jocurile Olimpice de iarnă Milano – Cortina 2026 a adus un moment de referință în patinajul artistic feminin, prin evoluția solidă a Juliei Sauter. Sportiva a obținut cel mai bun rezultat al carierei chiar pe scena olimpică, confirmând un progres constant și o maturizare competitivă vizibilă. Performanța sa plasează România într-o zonă rar frecventată a clasamentelor olimpice la această disciplină.

Ce performanță a reușit Julia Sauter

Julia Sauter a evoluat în seria a doua a concursului și a reușit un program liber apreciat de arbitri, fiind notată cu 127,80 puncte. La acest rezultat s-au adăugat cele 63,13 puncte obținute în programul scurt, totalul ajungând la 190,93 puncte, un record personal. Execuția coerentă și siguranța elementelor tehnice au contribuit decisiv la această performanță.

După disputarea a două serii, însumând 12 sportive, Julia Sauter se află pe locul cinci în clasamentul general. Având în vedere că mai urmează să concureze încă 12 patinatoare, reprezentanta României are deja asigurat un loc în top 17. Această poziționare oferă premise reale pentru un rezultat istoric la finalul competiției.

Potrivit datelor citate de Eurosport, cel mai bun rezultat feminin al României la Jocurile Olimpice fusese locul 23, obținut de Roxana Luca în 2002. La masculin, recordul național este poziția 14, deținută de Gheorghe Chiper și Corner Gheorghe. O clasare în top 13 pentru Julia Sauter ar depăși ambele repere istorice, relatează Digi24.

România, prezentă și în juriul olimpic

Dincolo de performanța sportivă obținută pe gheață, România este prezentă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano – Cortina 2026 și la nivel decizional, prin desemnarea Marinei Beșchea în juriul olimpic ISU. Numirea sa în panelul oficial reprezintă o recunoaștere a profesionalismului și expertizei acumulate în ani de arbitraj la competiții majore. Cu participări constante la Campionate Mondiale și Europene, Marina Beșchea este considerată un reper de rigoare și obiectivitate în patinajul artistic internațional.

Prezența sa capătă o semnificație suplimentară într-un context în care evaluarea performanțelor olimpice presupune un nivel ridicat de responsabilitate și specializare. Patinajul artistic este una dintre cele mai tehnice discipline ale Jocurilor Olimpice de iarnă, iar deciziile juriului influențează direct ierarhiile finale. În acest cadru, includerea unui arbitru român în juriul ISU subliniază credibilitatea României pe scena mondială și reflectă continuitatea unei tradiții de familie în sport, începută de regretatul Nicolae Bellu și dusă mai departe de generațiile actuale, scrie News.ro.

