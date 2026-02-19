Armele de foc au ajuns la aproape toți civilii polonezi, din cauza conflictului dintre și Ucraina. Datele oficiale furnizate de poliția poloneză arată că pragul de un milion de unități a fost depășit, numărul total ajungând la 1.037.778 de arme deținute legal.

De ce a crescut interesul pentru armele de foc

Potrivit , creșterea accelerată a început imediat după februarie 2022, când invazia Ucrainei a generat o stare de alertă în întreaga țară. Poligoanele de tir au fost luate cu asalt, iar numărul permiselor noi emise s-a dublat într-un timp foarte scurt.

Cele mai multe cereri aprobate în ultima perioadă vizează armele pentru colecționari și pe cele destinate tirului sportiv, în timp ce permisele pentru protecție personală ocupă locul al treilea. Deși creșterea este de peste 100.000 de unități doar față de anul precedent, Polonia rămâne în continuare una dintre cele mai puțin înarmate țări din Uniunea Europeană raportat la numărul de locuitori.

Spre deosebire de Finlanda sau Austria, unde rata de deținere este de peste 30 de arme la suta de locuitori, polonezii au o medie de doar 2,5 unități. Totuși, autoritățile observă o schimbare de mentalitate, cetățenii fiind tot mai interesați să învețe să folosească. Fostul șef al Poliției din Varșovia, Dariusz Loranty, susține că deținerea unei arme schimbă fundamental responsabilitatea cetățeanului. Acesta a subliniat că legea poloneză nu permite folosirea armelor dacă posesorul se confruntă cu un consum de alcool.

Posesorii vor trece prin evaluări psihologice mai dure

Creșterea numărului de arme a stârnit și critici care cer o reformă a sistemului de autorizare. Experții propun ca decizia de a acorda un permis să nu mai aparțină exclusiv poliției, ci să fie transferată către administrația civilă. Se dorește astfel o separare a puterilor, unde poliția doar să verifice istoricul candidaților, iar decizia finală să poată fi contestată în instanță. Un alt punct important al reformei vizează evaluările psihiatrice, care sunt considerate de unii specialiști drept superficiale în prezent.

Loranty a propus ca examinarea psihologică să fie mult mai riguroasă și să se desfășoare în mai multe etape. De exemplu, persoanele care prezintă simptome de depresie ar trebui să fie respinse automat. Psihiatrii ar trebui să evalueze candidații de cel puțin două ori în situații diferite înainte de a da avizul favorabil. În acest fel, Polonia încearcă să echilibreze nevoia de securitate a cetățenilor cu nevoia de a menține siguranța populației.