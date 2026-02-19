B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România

Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România

Ana Maria
19 feb. 2026, 23:57
Nicușor Dan a dezvăluit ce i-ar cere lui Donald Trump. Președintele a enumerat două priorități cheie pentru România
Președinții Donald Trump (SUA) și Nicușor Dan (România). Sursa foto: Nicusor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Relația cu Statele Unite s-a normalizat?
  2. Nicușor Dan, la Washington. Care sunt proiectele economice discutate cu SUA
  3. Ce rol au metalele rare și energia în relația România-SUA

Nicușor Dan, la Washington! Președintele României a afirmat, joi seara, la Antena 3 CNN, că se desfășoară discuții pe mai multe niveluri cu oficialii de la Washington, inclusiv în legătură cu pregătirea vizitei sale la Casa Albă.

Întrebat ce i-ar solicita acum președintelui Donald Trump, Nicușor Dan a subliniat importanța menținerii prezenței militare americane în România și a atragerii de investiții.

Faptul că avem soldați americani în România e foarte bine pentru România în acest context de securitate global complicat. Cel mai important lucru pentru România, în momentul acesta, în relația bilaterală, este continuare prezenței militare a SUA în România. Ăsta e primul lucru. Și al doilea lucru atragerea de investiții americane în România, cu profit și pentru unii și pentru ceilalți”, a precizat Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

Relația cu Statele Unite s-a normalizat?

Șeful statului a mai spus că relația bilaterală cu Statele Unite „a reintrat în normal” după evenimentele legate de anularea alegerilor prezidențiale din România, survenite în perioada schimbării administrației de la Washington.

Despre întâlnirea de joi cu președintele Donald Trump, Nicușor Dan a explicat: „Dincolo de faptul că a fost o interacțiune absolut călduroasă, caldă, nu au fost vă dați seama… au fost mai degrabă amabilități, nu chestiuni de substanță, dar a fost reiterată simpatia președintelui Trump pentru România”.

Nicușor Dan, la Washington. Care sunt proiectele economice discutate cu SUA

Președintele a evidențiat că se lucrează la proiecte economice importante la nivel bilateral:

În primul rând, așa cum am spus, cele două elemente esențiale sunt securitatea și economia. Se lucrează de mult pe mai multe elemente ale unor potențiale colaborări economice importante, substanțiale, ele trebuie concretizate la un moment dat. O să vină la începutul lunii martie noul amabasador al Statelor Unite în România și asta va dinamiza relația pe care o avem. Și la un moment dat, care este destul de apropiat, aceste proiecte economice vor ajunge la un grad de maturitate care le va permite să se realizeze, asta foarte, foarte scurt și doar pe parte economică.”, a precizat Nicușor Dan.

Ce rol au metalele rare și energia în relația România-SUA

Președintele a mai afirmat că există discuții cu partenerii americani și europeni privind exploatarea și prelucrarea resurselor de metale rare, precum și investiții în domeniul energetic, cu un interes special pentru reactoarele 3 și 4 de la centrala de la Cernavodă.

Există, dacă vorbim de metale rare, există o discuție pentru că știți că noi Europa, SUA, ne-am confruntat în mai multe momente cu o criză și un monopol pe care alte state, nu neapărat prietenoase cu noi, l-au avut pe aceste materiale critice.

A existat o discuție inițiată de SUA luna trecută, care va continua, în care e implicată și Uniunea Europeană pentru a face un fel de acord între țări care gândesc la fel pe chestiunea metalelor critice în așa fel încât piața, în zona aceasta de lume, să fie bine reglementată în interesul nostru. Facem progrese mari și evident că ne dorim investiții și americane și europene în România atât pe partea de extracție cât și pe partea de procesare.

Pe zona de energie, după cum știți, la Cernavodă lucrăm cu firme americane, canadiene și coreene. În scurta discuție pe care am avut cu șeful Băncii Mondiale mi-a spus că ar fi foarte fericit să vină în România să-i semnăm contractul de finanțare cu Banca Mondială pentru reactoarele trei și patru”, a spus președintele.

Tags:
Citește și...
Adrian Zuckerman, după ce Trump l-a numit premier pe Nicușor Dan: „N-are nicio însemnătate lucrul acesta. Ce e important este că a fost o întâlnire bună” (VIDEO)
Politică
Adrian Zuckerman, după ce Trump l-a numit premier pe Nicușor Dan: „N-are nicio însemnătate lucrul acesta. Ce e important este că a fost o întâlnire bună” (VIDEO)
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
Politică
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce Donald Trump l-a numit prim-ministru: „Se mai întâmplă” (VIDEO)
Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
Politică
Nicușor Dan, întrebat ce a discutat cu Marco Rubio la Consiliul pentru Pace din SUA: „Am discutat 1-2 minute cu multă lume de aici”
Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan a explicat de ce e bine ca România să fie observator în Consiliul pentru Pace al lui Trump: “Trăim într-un context de securitate în care e important să fii prezent” (VIDEO)
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
Politică
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament
Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)
Politică
Momentul în care Nicușor Dan se duce la finalul summitului să dea mâna cu Trump, însă a intervenit un agent de securitate. Ce i-a zis liderul american președintelui României (VIDEO)
Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
Politică
Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
Politică
VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)
Politică
Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României
Politică
Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României
Ultima oră
00:01 - Emmanuel Macron cere reguli mai dure pentru platformele online. Președintele Franței vrea transparență totală pentru algoritmii care manipulează utilizatorii
23:59 - Belarusul, blocat la porțile Consiliului pentru Pace al lui Trump. De ce nu au ajuns reprezentanții de la Minsk la reuniune
23:40 - Debut olimpic de excepție pentru Julia Sauter la Milano – Cortina. Ce poziție poate obține România în clasamentul final (VIDEO)
23:25 - VIDEO: Javier Milei și Viktor Orban au făcut senzație la Consiliul Păcii. Cum s-au amuzat cei doi: „Dacă continuăm așa, ne vor despărți”
23:17 - Mărturii cutremurătoare la Festivalul de Film Berlinale. 7 femei din Ucraina acuză soldații ruși că au folosit violența sexuală ca armă de război
23:08 - Incident pe Dunăre: O navă românească s-a scufundat în canalul Sulina. Cum a avut loc incidentul
23:07 - Răsturnare de situație. Fostul prinț Andrew, fratele Regelui Charles, eliberat din arest. Ce au transmis autoritățile britanice
22:41 - Adrian Zuckerman, după ce Trump l-a numit premier pe Nicușor Dan: „N-are nicio însemnătate lucrul acesta. Ce e important este că a fost o întâlnire bună” (VIDEO)
22:39 - Peste un milion de polonezi dețin legal arme de foc. Ce măsuri ia statul
22:29 - Scandal în fotbal: Gigi Becali îl critică pe Radu Miruță. Ce spune despre schimbarea legii Sportului