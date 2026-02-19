Nicușor Dan, la Washington! Președintele României a afirmat, joi seara, la , că se desfășoară discuții pe mai multe niveluri cu oficialii de la Washington, inclusiv în legătură cu pregătirea vizitei sale la Casa Albă.

Întrebat ce i-ar solicita acum președintelui Donald Trump, Nicușor Dan a subliniat importanța menținerii în România și a atragerii de investiții.

„Faptul că avem soldați americani în România e foarte bine pentru România în acest context de securitate global complicat. Cel mai important lucru pentru România, în momentul acesta, în relația bilaterală, este continuare prezenței militare a SUA în România. Ăsta e primul lucru. Și al doilea lucru atragerea de investiții americane în România, cu profit și pentru unii și pentru ceilalți”, a precizat Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

Relația cu Statele Unite s-a normalizat?

Șeful statului a mai spus că relația bilaterală cu Statele Unite „a reintrat în normal” după evenimentele legate de anularea alegerilor prezidențiale din România, survenite în perioada schimbării administrației de la Washington.

Despre întâlnirea de joi cu președintele Donald Trump, Nicușor Dan a explicat: „Dincolo de faptul că a fost o interacțiune absolut călduroasă, caldă, nu au fost vă dați seama… au fost mai degrabă amabilități, nu chestiuni de substanță, dar a fost reiterată simpatia președintelui Trump pentru România”.

Nicușor Dan, la Washington. Care sunt proiectele economice discutate cu SUA

Președintele a evidențiat că se lucrează la proiecte economice importante la nivel bilateral:

„În primul rând, așa cum am spus, cele două elemente esențiale sunt securitatea și economia. Se lucrează de mult pe mai multe elemente ale unor potențiale colaborări economice importante, substanțiale, ele trebuie concretizate la un moment dat. O să vină la începutul lunii martie noul amabasador al Statelor Unite în România și asta va dinamiza relația pe care o avem. Și la un moment dat, care este destul de apropiat, aceste proiecte economice vor ajunge la un grad de maturitate care le va permite să se realizeze, asta foarte, foarte scurt și doar pe parte economică.”, a precizat Nicușor Dan.

Ce rol au metalele rare și energia în relația România-SUA

Președintele a mai afirmat că există discuții cu partenerii americani și europeni privind exploatarea și prelucrarea resurselor de metale rare, precum și investiții în domeniul energetic, cu un interes special pentru reactoarele 3 și 4 de la centrala de la Cernavodă.

“Există, dacă vorbim de metale rare, există o discuție pentru că știți că noi Europa, SUA, ne-am confruntat în mai multe momente cu o criză și un monopol pe care alte state, nu neapărat prietenoase cu noi, l-au avut pe aceste materiale critice.

A existat o discuție inițiată de SUA luna trecută, care va continua, în care e implicată și Uniunea Europeană pentru a face un fel de acord între țări care gândesc la fel pe chestiunea metalelor critice în așa fel încât piața, în zona aceasta de lume, să fie bine reglementată în interesul nostru. Facem progrese mari și evident că ne dorim investiții și americane și europene în România atât pe partea de extracție cât și pe partea de procesare.

Pe zona de energie, după cum știți, la Cernavodă lucrăm cu firme americane, canadiene și coreene. În scurta discuție pe care am avut cu șeful Băncii Mondiale mi-a spus că ar fi foarte fericit să vină în România să-i semnăm contractul de finanțare cu Banca Mondială pentru reactoarele trei și patru”, a spus președintele.