Budapesta: „Este timpul ca liderii ucraineni să înceteze să insulte Ungaria” / „Acesta nu este războiul nostru, vrem să stăm şi vom sta în afara lui”

Ministerul de Externe de la Budapesta l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei, susținând că Ungaria a fost insultată și că „voința poporului ungar” trebuie recunoscută. Șeful diplomaţiei ungare, Peter Szijjarto, a reiterat faptul că țara sa va sta în afara războiului.

Acesta a mai susținut că securitatea ungurilor este o prioritate, de aceea Guvernul nu va „trimite arme şi nu va vota pentru sancţiuni energetice”. Deciziile ar fi susținute de popor, , la care partidul de guvernământ Fidesz a obţinut o victorie categorică, potrivit

„Este timpul ca liderii ucraineni să înceteze să insulte Ungaria”

Szijjarto a scris într-o postare pe Facebook că Ungaria are o poziție clară față de războiul din Ucraina și a oferit ajutor umanitar civililor, însă țara trebuie să rămână în afara războiului.

„Noi am condamnat agresiunea militară, susţinem suveranitatea Ucrainei, am acceptat sute de mii de refugiaţi şi am trimis sute de tone de alimente şi alte donaţii. Acesta nu este războiul nostru, vrem să stăm şi vom sta în afara lui”, a spus șeful diplomaţiei ungare.

„Putem constata că Ucraina ar fi dorit un alt rezultat în interesul său şi nu vom discuta acest lucru: ei pun interesele ucrainenilor pe primul loc şi noi facem la fel pentru unguri”, a mai spus acesta.

Ungaria a condamnat declarațiile liderilor europeni privind deciziile Ungaria, susținând că au insultat țara: „declaraţii despre totalitarism în dezvoltare, că Ungaria ar fi complice în război sau că decizia ungurilor ar fi lamentabilă sunt inacceptabile. Este timpul ca liderii ucraineni să înceteze să insulte Ungaria şi să recunoască voinţa poporului ungar”.

Viktor Orban: Zelenski este un „adversar”

În discursul de victorie de după alegerile parlamentare, premierul Ungariei, Viktor Orban, , erou al războiului declanșat de Rusia.

Orban a avut o poziție duplicitară de la izbucnirea conflictului, reușind să atragă opoziția inclusiv a liderilor polonezi, cei care-i erau aliați în UE până acum, mai ales pe teme de justiție. A ajuns astfel să fie perceput drept un fel de cal troian al lui Vladimir Putin în UE și NATO.