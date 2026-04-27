Externe » Regele Charles al III-lea și regina Camilla, vizită oficială în Statele Unite, la 250 de ani de la independență

Ana Beatrice
27 apr. 2026, 20:17
Sursă Foto: Hepta.ro
  Ce măsuri de securitate au fost luate pentru vizită
  Cum arată agenda oficială a regelui în Statele Unite

Într-un moment cu semnificație istorică, regele Charles al III-lea și regina Camilla ajung astăzi în SUA. Vizita are loc pentru a marca 250 de ani de la independența americană. Momentul central va fi discursul susținut de suveran în Congres, urmat de un omagiu la memorialul dedicat victimelor atentatelor din 11 septembrie.

Ce măsuri de securitate au fost luate pentru vizită

Vizita regelui Charles al III-lea în Statele Unite are loc într-un context marcat de măsuri de securitate sporite. Decizia vine după ce un incident armat a fost recent dejucat la cina corespondenților de presă de la Casa Albă. Autoritățile americane monitorizează atent situația și ajustează constant nivelul de protecție.

Darren Jones a declarat pentru BBC că vor avea loc „discuții suplimentare” pe tema securității. Oficialul a subliniat că vor fi luate „măsuri adecvate” în funcție de nivelul de risc. Totuși, Palatul Buckingham a dat asigurări că agenda vizitei va fi respectată întocmai, fără nicio modificare.

La rândul său, Donald Trump a descris momentul drept „fantastic” și o oportunitate de a întări relațiile dintre cele două țări.

Cum arată agenda oficială a regelui în Statele Unite

Programată între 27 și 30 aprilie, vizita oficială îi poartă pe regele Charles și regina Camilla prin Washington DC, New York City și Virginia. Evenimentul marchează 250 de ani de la independența americană și se conturează ca un moment diplomatic de prim rang.

Startul este dat la Washington DC, unde cuplul regal va participa la un ceai alături de Donald Trump și Melania Trump. Programul continuă cu o vizită la noua extensie a stupului de albine de pe peluza sudică a Casei Albe. Ziua se încheie cu o recepție în grădina reședinței ambasadorului britanic, un moment rar în cadrul protocolului regal pe teritoriul american.

Seara este marcată de discursul liderului de la Casa Albă, susținut în fața a mii de invitați. Printre aceștia se numără oficiali, membri ai Congresului și elevi ai British International School of Washington. Momentul central al programului rămâne însă intervenția suveranului în Congres. Este un moment istoric, prima apariție a unui monarh britanic în fața legislativului american după mai bine de trei decenii.

Agenda se încheie cu un gest solemn, dedicat victimelor atentatelor din 11 septembrie. Momentul are loc la unul dintre cele mai sensibile locuri din memoria recentă a Statelor Unite.

Criza din Orientul Mijlociu lovește comerțul cu fistic. Cum afectează piața ciocolatei Dubai
