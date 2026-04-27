Într-un moment cu semnificație istorică, ajung astăzi în SUA. Vizita are loc pentru a marca 250 de ani de la independența americană. Momentul central va fi discursul susținut de suveran în Congres, urmat de un omagiu la memorialul dedicat victimelor atentatelor din 11 septembrie.

Ce măsuri de securitate au fost luate pentru vizită

Vizita regelui Charles al III-lea în Statele Unite are loc într-un context marcat de măsuri de securitate sporite. Decizia vine după ce un incident armat a fost recent dejucat la . Autoritățile americane monitorizează atent situația și ajustează constant nivelul de protecție.

Darren Jones a declarat pentru că vor avea loc „discuții suplimentare” pe tema securității. Oficialul a subliniat că vor fi luate „măsuri adecvate” în funcție de nivelul de risc. Totuși, a dat asigurări că agenda vizitei va fi respectată întocmai, fără nicio modificare.

La rândul său, Donald Trump a descris momentul drept „fantastic” și o oportunitate de a întări relațiile dintre cele două țări.

Cum arată agenda oficială a regelui în Statele Unite

Programată între 27 și 30 aprilie, vizita oficială îi poartă pe regele Charles și regina Camilla prin Washington DC, New York City și Virginia. Evenimentul marchează 250 de ani de la independența americană și se conturează ca un moment diplomatic de prim rang.

Startul este dat la Washington DC, unde cuplul regal va participa la un ceai alături de Donald Trump și . Programul continuă cu o vizită la noua extensie a stupului de albine de pe peluza sudică a Casei Albe. Ziua se încheie cu o recepție în grădina reședinței ambasadorului britanic, un moment rar în cadrul protocolului regal pe teritoriul american.

Seara este marcată de discursul liderului de la Casa Albă, susținut în fața a mii de invitați. Printre aceștia se numără oficiali, membri ai Congresului și elevi ai . Momentul central al programului rămâne însă intervenția suveranului în Congres. Este un moment istoric, prima apariție a unui monarh britanic în fața legislativului american după mai bine de trei decenii.

Agenda se încheie cu un gest solemn, dedicat victimelor atentatelor din 11 septembrie. Momentul are loc la unul dintre cele mai sensibile locuri din memoria recentă a Statelor Unite.