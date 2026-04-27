Conflictul din Iran lovește o piață deja tensionată și împinge prețurile fisticului la cele mai ridicate niveluri din ultimii ani. Problemele apar exact când cererea explodează, alimentată de produse populare precum ciocolata Dubai și deserturile cu aromă de fistic.

De ce a devenit fisticul mai scump atât de rapid

Iranul rămâne unul dintre marii producători mondiali, iar dificultățile de export influențează imediat piața internațională. Potrivit datelor americane, țara asigură aproximativ o cincime din producția globală și până la 30% din exporturi.

În acest context, comercianții spun că nu mai pot estima ușor prețurile viitoare sau ritmul livrărilor. „Este ca la jocurile de noroc – nu știm la ce preț să vindem”, a declarat Behnam Heydaripour, directorul companiei Borna Foods din Londra.

Prețul fisticului a urcat în martie la circa 4,57 dolari pe livră, cel mai ridicat nivel consemnat din 2018. Cererea suplimentară a venit și din succesul comercial al ciocolatei Dubai.

Cum afectează războiul transportul și livrările

Tensiunile regionale au complicat serios logistica din Orientul Mijlociu, zonă esențială pentru comerțul cu fistic. Navele au fost anulate sau redirecționate, iar costurile de transport au crescut vizibil.

Analistul Nick Moss a explicat că „Războiul a amplificat constrângerile existente”, în timp ce problemele „se acumulează”. Chiar dacă situația rămâne controlabilă momentan, întârzierile au direct asupra costurilor și termenelor de livrare.

Una dintre rutele principale, prin portul Bandar Abbas din Strâmtoarea Ormuz, a fost puternic afectată. Exportatorii folosesc acum variante mai lungi și mai scumpe, prin Turcia, Canalul Suez sau transport feroviar spre Asia, potrivit .

Cum arăta piața înainte de conflict

Problemele nu au început odată cu războiul, deoarece recoltele din 2025 au fost sub așteptări în mai multe state importante. SUA, Turcia și Iran au avut producții mai slabe, iar seceta a lovit suplimentar fermele iraniene.

Sancțiunile economice și tensiunile interne au încetinit deja exporturile înaintea actualei crize. Comercianții reclamă și blocaje de comunicare care au făcut dificilă coordonarea comenzilor.

„Este dificil să vorbești cu furnizorii din Iran, deoarece internetul lor a fost închis. Nu pot răspunde la e-mailuri”, a spus Heydaripour.

Cum poate fi înlocuit fisticul iranian

Mulți clienți caută marfă din Statele Unite, care produc aproximativ 40% din cantitatea mondială. Totuși, o mare parte din stocurile disponibile au fost deja vândute.

Pentru unele produse premium, diferențele de calitate contează enorm. „Încercăm să înlocuim fisticul iranian, dar există o problemă. Fisticul iranian conțin un nivel ridicat de ulei în comparație cu alte origini. Asta face o mare diferență în ceea ce privește gustul”, a explicat Heydaripour.

El a dat exemplul unui mare producător britanic de baclava, care nu poate schimba ușor sursa fără să afecteze rezultatul final.