Bulgaria introduce o nouă taxă pentru șoferii străini. Ce presupune și de când va intra în vigoare

Bulgaria introduce o nouă taxă pentru șoferii străini. Ce presupune și de când va intra în vigoare

13 oct. 2025, 21:21
Foto: politiadefrontiera.ro
  1. Cât va costa vinieta pentru o zi, în Bulgaria
  2. Ce amenzi riscă șoferii care nu își cumpără vinieta, în Bulgaria
  3. Cum se raportează bulgarii la aderarea la zona euro

Bulgaria, una dintre destinații preferate de vacanță ale românilor, va introduce vinieta pentru o zi. Noua regulă intră în vigoare de la 1 ianuarie, odată cu trecerea țării vecine la moneda euro.

Cât va costa vinieta pentru o zi, în Bulgaria

Guvernul Bulgariei a aprobat un decret prin care se introduce vinieta pentru o zi, de la 1 ianuarie. Aceasta va costa 4 euro şi 9 cenţi și va trebui achitată de toți șoferii autoturismelor care au o greutate de până la 3 tone şi jumătate (autoturisme, SUV-uri și microbuze mici).

Potrivit autorităților bulgare, noua taxă respectă „principiul proporționalității și regula creșterii valorii odată cu reducerea perioadei de valabilitate”.

Ce amenzi riscă șoferii care nu își cumpără vinieta, în Bulgaria

Pentru vehiculele grele sau de dimensiuni mari care circulă fără autorizațiile corespunzătoare, noul cadru legal prevede o taxă compensatorie de 1.200 de leva, echivalentul a aproximativ 613,55 euro, potrivit ipn. „Mai mare decât costul autorizațiilor, dar mai mică decât amenzile oficiale”, această taxă are rolul de a descuraja folosirea ilegală a drumurilor cu taxă.

Documentul mai prevede actualizări privind utilizarea specială a drumurilor prin amplasamente comerciale. Acum, și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice sunt incluse pe lista facilităților care necesită autorizație. Mai mult, drumurile expres vor fi taxate la fel ca autostrăzile.

Noile reglementări introduc taxe și pentru organismele care verifică furnizorii de servicii electronice de taxare rutieră.

Cum se raportează bulgarii la aderarea la zona euro

Noul cadru legislativ permite Bulgariei să își alinieze sistemul de taxe rutiere la standardele europene. Aceste modificări reprezintă doar o parte din pregătirile țării vecine pentru adoptarea monedei euro și modernizarea legislației privind transporturile. Euro va înlocui leva bulgărească începând cu 1 ianuarie 2026.

La începutul acestei veri, vestea trecerii Bulgariei la euro a dus la adevărate disensiuni în Parlamentul țării vecine. Situația a fost atât de tensionată, încât doi parlamentari s-au luat la bătaie în plen. Altercația, care a avut loc între un lider al partidului extremist şi un liberal, a început după ce întreaga tribună a parlamentului a fost blocată de ultranaţionalişti. Aceștia au cerut suspendarea tuturor şedinţele de pe ordinea de zi, în semn de protest pentru decizia de a adopta moneda euro.

