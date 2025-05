Canada devastată de incendii. Peste 17.000 de persoane au fost evacuate (VIDEO)

Provincia Manitoba confruntă cu cele mai dezastruoase iar peste 17.000 de persoane au fost evacuate din cauza flăcările care au devastat zona.

Guvernul proviciniei Monitoba a declarat stare de urgență din cauza incendiilor de vegetație, a transmis premierul regional, conform

„Aceasta este cea mai mare evacuare pe care Manitoba a cunoscut-o în memoria recentă”, a spus premierul regional.

El a menționat că a cerut sprijinul guvernului federal și a trimiterii armatei pentru a ajuta la evacuarea locuitorilor și la stingerea incendiilor.

Aeronave militare vor fi desfășurate în scurt timp pentru a evacua populație din comunitățile nordice isolate care se află în pericol.

Printre localitățile evacuate se află și orașul minier Flin Flon, cu circa 5.000 de oameni. Locuitorii din mai multe zone izolate, printre care sunt și comunități indigene, au fost direcționați către zone sigure. Majoritatea dintre ei vor fi transportați în capitala provinciei, Winnipeg.

Și provicia Alberta este în pericol. Aici, incendiile au dus la opritea temporară a unor operațiuni de extracție petrolieră și la evacuare unei comunități locale.

În urmă cu câteva săptămâni, două persoane au murit într-un incendiu în Lac Du Bonnet. Acum, circa 134 de incendii de vegetație sunt active în Canada, în proviciniile Columbia Britanică, Alberta, Saskatchewan, Manitoba și Ontario, dintre care jumătate sunt scăpate de sub control.

