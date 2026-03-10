B1 Inregistrari!
Povestea unei căsnicii de 75 de ani. Ce sfaturi oferă un cuplu care a trecut testul timpului

Selen Osmanoglu
10 mart. 2026, 12:26
Povestea unei căsnicii de 75 de ani. Ce sfaturi oferă un cuplu care a trecut testul timpului
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. O poveste începută în adolescență
  2. Lecții de iubire și respect pentru nepoți

Un cuplu din Statele Unite a sărbătorit 3 martie 2026 impresionanta aniversare de 75 de ani de căsnicie. Marilyn, 91 de ani, și Hank, 94 de ani, au dezvăluit secretele longevității relației lor: respect, înțelegere și sprijin reciproc. Iată despre ce este vorba!

O poveste începută în adolescență

Marilyn și Hank și-au unit destinele în 1951, când ea avea 16 ani și el 19, fugind împreună. La scurt timp, Hank a plecat pe front în Războiul din Coreea, iar familia s-a stabilit ulterior în Ohio, unde au crescut trei copii, au văzut nașterea a nouă nepoți și 16 strănepoți, scrie Click.

„Nu încercați să găsiți defecte unul la celălalt, ci lucrurile bune!”, spune Hank, amintind că luarea deciziilor împreună și evitarea conflictelor legate de bani au fost esențiale pentru relația lor.

Marilyn adaugă: „Faceți lucruri unul pentru celălalt și înțelegeți-vă! Nu încercați să găsiți defecte unul la celălalt, ci mai degrabă încercați să descoperiți lucrurile bune.”

Lecții de iubire și respect pentru nepoți

Nepoata lor, Katrina Robinson, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook.

Aceasta a tranmis: „Din verile petrecute cu voi în copilărie, pline de râsete, lecții de viață, discuții emoționante la masa din bucătărie și confortul de a ști că sunt profund iubită… prezența voastră în viața mea a fost una dintre cele mai mari binecuvântări.”

Katrina subliniază, de asemenea, că bunicii săi au construit mai mult decât o familie: o moștenire de răbdare, credință, sacrificiu, umor și iubire care a trecut testul timpului. Gesturi simple, precum ținutul de mână după 75 de ani, au modelat pentru ea definiția unei căsnicii adevărate: „Privind modul în care aveți grijă unul de celălalt, vă respectați și vă țineți de mână după 75 de ani mi-a format înțelegerea despre ce înseamnă cu adevărat o căsnicie.”

