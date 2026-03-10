În doar câteva zile, spațiul aerian din Orientul Mijlociu a devenit unul dintre cele mai afectate din lume. Milioane de călători au fost prinși în mijlocul haosului, cu zboruri anulate, rute deviate și . Datele din cele mai recente rapoarte arată dimensiunea reală a problemei. Nu vorbim despre câteva curse întârziate, ci despre un efect în lanț care a perturbat masiv traficul aerian internațional.

Cât de mare este impactul asupra pasagerilor

Estimările cele mai realiste arată o criză de proporții în transportul aerian. Peste 1 milion de pasageri au fost afectați de anulări și rerutări de zboruri legate de conflictul Iran – SUA – Israel, notează .

În același timp, între 20.000 și 27.000 de zboruri au fost anulate în regiunea Golfului de la începutul escaladării.

În marile huburi aeriene, precum Dubai, Doha și Abu Dhabi, situația a devenit critică în anumite momente. Zeci de mii de călători au rămas blocați în aeroporturi sau au fost cazați temporar în hoteluri, în așteptarea unor noi zboruri, potrivit .

De ce sunt blocați atât de mulți pasageri

În fiecare zi, aproximativ 90.000 de pasageri călătoresc prin rețelele celor mai mari companii aeriene din regiune. Printre acestea se numără Emirates, Qatar Airways și Etihad, care operează din huburile majore , Doha și Abu Dhabi.

În momentul în care spațiul aerian s-a închis și mii de zboruri au fost anulate, întregul lanț de conexiuni globale s-a rupt. Din acest motiv, nu sunt afectați doar pasagerii din Orientul Mijlociu, ci și cei care călătoreau între Europa și Asia, Australia și Europa sau Africa și Asia.

În practică, asta înseamnă turiști rămași blocați în aeroporturi din Dubai sau Doha, fără zbor de legătură. Alți pasageri nu mai pot pleca din Bali, Bangkok, Singapore sau India, deoarece zborurile spre Golful Persic au fost anulate, informează . În multe cazuri, companiile aeriene sunt nevoite să ofere hoteluri și vouchere pentru mii de oameni, până când traficul aerian revine la normal.

Pe scurt, impactul este uriaș, aproximativ 1 milion de pasageri au fost afectați la nivel global. Zeci de mii de oameni au rămas temporar blocați în huburi majore precum Dubai, Doha sau Abu Dhabi. În total, peste 20.000 de zboruri au fost anulate de la începutul conflictului.

Care este aeroportul care a devenit cel mai aglomerat din lume

În urma rerutărilor masive provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, Istanbul Airport a devenit extrem de aglomerat. Aeroportul din Turcia este un punct strategic între Europa și Asia. În același timp, se află în afara zonei directe de conflict, ceea ce l-a transformat într-o alternativă sigură pentru companiile aeriene.

Multe zboruri care în mod normal tranzitau huburi precum Dubai International Airport, Hamad International Airport din Doha sau Abu Dhabi International Airport au fost deviate. Acestea au fost redirecționate prin Istanbul, devenit o rută alternativă importantă.

În perioada imediat următoare închiderii unor spații aeriene din regiune, aeroportul a ajuns să opereze aproximativ 1.300 de zboruri pe zi, conform . Astfel, a devenit un punct central pentru rutele aeriene dintre continente.

Ce s-a întâmplat cu rețeaua globală de zboruri

Conflictul a perturbat serios traficul aerian internațional. Spațiul aerian din aproximativ 11 țări din a fost închis sau puternic restricționat. Astfel, una dintre cele mai importante rute aeriene din lume, legătura directă dintre Europa și Asia, a fost blocată.

Ca urmare, numeroase zboruri au fost nevoite să ocolească zona de conflict și să folosească rute alternative. Unele trec prin Turcia și regiunea Caucazului, altele prin Egipt, Arabia Saudită și Oman, iar în unele cazuri chiar prin Africa.

Această reorganizare a traficului aerian a mutat presiunea pe alte huburi importante din lume. Printre ele se numără Singapore Changi Airport și Indira Gandhi International Airport din Delhi. De asemenea, aeroporturi europene majore precum Frankfurt Airport și London Heathrow Airport au devenit puncte-cheie pentru redistribuirea pasagerilor.