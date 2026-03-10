B1 Inregistrari!
Misterul a fost elucidat: Ce afecțiuni au apărut după vaccinurile împotriva COVID-19, potrivit unui studiu

Ana Maria
10 mart. 2026, 12:29
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce este VITT, reacția rară a sistemului imunitar
  2. Studiu după vaccinurile COVID-19. Ce au arătat cercetările asupra mecanismului bolii
  3. Studiul, pe pacienți din întreaga lume
  4. Studiu după vaccinurile COVID-19. Care e originea anticorpilor implicați
  5. Studiu după vaccinurile COVID-19. Ce mutare genetică a fost identificată
  6. De ce apare această reacție atât de rar
  7. De ce este important să înțelegem VITT
  8. Alte situații similare cu VITT

Pe măsură ce vaccinurile împotriva COVID-19 au salvat multe vieți, un număr mic de persoane a început să dezvolte cheaguri de sânge periculoase în zone neobișnuite ale corpului, potrivit The Independent.

Aceste cazuri au apărut doar după vaccinuri care folosesc un adenovirus modificat pentru a transporta materialul genetic, cum ar fi vaccinul AstraZeneca. Mult timp, motivul pentru care se formau aceste cheaguri a rămas un mister, până acum.

Ce este VITT, reacția rară a sistemului imunitar

Afecțiunea a fost numită trombocitopenie și tromboză indusă de vaccin (VITT). Ea apare atunci când sistemul imunitar atacă din greșeală una dintre proteinele proprii ale organismului, numită factor plachetar 4.

Anticorpii care recunosc factorul plachetar 4 fac de fapt parte din răspunsul normal al sistemului imunitar. Însă, în cazul VITT, anticorpii care se formează sunt neobișnuit de „lipicioși”. Ei se atașează de factorul plachetar 4 și adună multe molecule împreună, formând grupuri mari de proteine numite „complexe imune”, ceea ce duce la apariția unor cheaguri de sânge periculoase.

Studiu după vaccinurile COVID-19. Ce au arătat cercetările asupra mecanismului bolii

În ultimii ani, cercetătorii au studiat biologia VITT, concentrându-se în special asupra modului în care acești anticorpi activează trombocitele. Totuși, modul în care vaccinarea declanșează formarea acestor anticorpi a rămas unul dintre cele mai mari mistere ale bolii.

Acum, o echipă internațională de oameni de știință din Australia, Canada și Germania a găsit un răspuns. Printr-o serie elegantă de experimente, aceștia au arătat că aproape toți pacienții cu VITT prezintă un tipar distinct în anticorpii lor.

Studiul, pe pacienți din întreaga lume

Cercetătorii au analizat 100 de pacienți cu VITT din diferite părți ale lumii. Din întâmplare, doi dintre acești pacienți donaseră sânge în trecut, ceea ce înseamnă că existau probe prelevate înainte de vaccinare, păstrate în congelatoarele serviciului german de transfuzie.

Aceste probe s-au dovedit a fi cheia care a ajutat la rezolvarea misterului.

Studiu după vaccinurile COVID-19. Care e originea anticorpilor implicați

Echipa a reușit să arate că anticorpii implicați în VITT provin inițial din anticorpi care recunosc o proteină adenovirală numită proteina VII. Acești anticorpi provin probabil din memoria sistemului imunitar legată de infecții anterioare cu adenovirus, care sunt frecvente în copilărie și provoacă simptome ușoare asemănătoare răcelii.

În timpul răspunsului normal al organismului la infecții sau vaccinuri, apar mici modificări genetice aleatorii în celulele care produc anticorpi. Acest lucru este normal și ajută sistemul imunitar să perfecționeze anticorpii pentru a lupta mai eficient împotriva infecțiilor.

Studiu după vaccinurile COVID-19. Ce mutare genetică a fost identificată

La toți pacienții cu VITT, cercetătorii au descoperit aceeași modificare. Prin schimbarea unei singure mici părți a anticorpului, acesta dobândește brusc capacitatea de a se lega foarte puternic de factorul plachetar 4.

Cercetări anterioare realizate de aceeași echipă arătaseră deja că majoritatea pacienților cu VITT au o anumită variantă genetică a sistemului imunitar, care influențează structura anticorpilor produși.

De ce apare această reacție atât de rar

Noul studiu explică de ce acest lucru este important. Mutația identificată de cercetători apare doar în anticorpi construiți pe baza acestui fundal genetic, permițându-le să se lege extrem de puternic de factorul plachetar 4.

Această descoperire explică și de ce VITT este atât de rară. Pentru ca afecțiunea să apară trebuie să se producă simultan două evenimente puțin probabile:

  1. Persoana trebuie să moștenească varianta genetică specifică a sistemului imunitar.

  2. Trebuie să apară o mutație rară într-una dintre celulele care produc anticorpi ca răspuns la adenovirus.

Doar atunci când ambele evenimente au loc în același timp sistemul imunitar începe să atace factorul plachetar 4.

De ce este important să înțelegem VITT

S-ar putea pune întrebarea de ce acest lucru mai este important. Pandemia s-a încheiat și, aparent, VITT nu mai este întâlnită.

Totuși, vaccinurile bazate pe adenovirus rămân un instrument important. Ele sunt versatile, relativ ieftine și pot fi distribuite ușor la nivel mondial. Atunci când va apărea o nouă pandemie, vaccinurile create prin această metodă ar putea salva din nou milioane de vieți, potrivit The Independent.

Alte situații similare cu VITT

De asemenea, medicii întâlnesc ocazional pacienți cu sindroame care seamănă foarte mult cu VITT, dar fără nicio legătură cu vaccinarea. În unele cazuri, acestea pot fi declanșate de infecții virale, inclusiv adenovirus sau citomegalovirus.

Un proces similar a fost implicat și la persoane care suferă de cheaguri de sânge recurente de-a lungul multor ani, de avorturi spontane repetate sau chiar de accident vascular cerebral la un nou-născut, cauzat de anticorpii mamei care atacă factorul plachetar 4.

Înțelegerea exactă a modului în care apare VITT înseamnă că oamenii de știință ar putea acum să modifice vaccinurile viitoare, astfel încât să evite declanșarea acestei reacții imunitare rare.

