B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Cupa Mondială se va ține în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. FIFA nu ia în considerare anularea competiției

Cupa Mondială se va ține în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. FIFA nu ia în considerare anularea competiției

Adrian Teampău
10 mart. 2026, 12:20
Cupa Mondială se va ține în ciuda războiului din Orientul Mijlociu. FIFA nu ia în considerare anularea competiției
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. FIFA nu ia în calcul anularea Cupei Mondiale
  2. Iranul va putea participa la competiție

FIFA consideră că viitorul Campionat Mondial de fotbal, programat să se desfășoare în această vară, este prea important pentru a fi anulat din cauza războiului din Iran. Competiția se va desfășura în America de Nord, în Statele Unite, Canada și Mexic.

FIFA nu ia în calcul anularea Cupei Mondiale

Heimo Schirgi, directorul operaţional al FIFA, a respins, luni, la Centrul de Convenţii Kay Bailey Hutchison din Dallas, orice inițiativă de anulare a Cupei Mondiale. Competiția programată să se desfășoare în SUA, Mexic și Canada va avea loc, în ciuda războiului din Orientul Mijlociu, relatează cotidianul L’Equipe.

„Cupa Mondială de fotbal este un eveniment prea mare pentru a fi amânat”, a afirmat Heimo Schirgi.

Cu trei luni înainte de debutul celei de-a 23-a ediţii a Cupei Mondiale, care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie, Federaţia Internaţională de Fotbal a dorit să transmită un mesaj de încurajare.  Reprezentantului organizației, Heimo Schirgi,  a fost prezent luni la Dallas, la Centrul de Convenţii Kay Bailey Hutchison, centrul internaţional de difuzare a Cupei Mondiale.

Oficialul a declarat că în ciuda războiului din Orientul Mijlociu, dintre Statele Unite şi Israel, pe de o parte, şi Iran, de cealaltă parte, nu sunt motive pentru anularea competiției.

Iranul va putea participa la competiție

Oficialul FIFA a fost întrebat, dacă în contextul războiului, Iranul va mai putea participa la competiție. Heimo Schirgi şi-a manifestat speranţa că toate naţiunile calificate „vor putea participa”. El a declarat că Federația Internațională monitorizează îndeaproape situaţia din Orientul Mijlociu. Evoluția conflictului este analizată împreună cu partenerii săi naționali și internaţionali.

La Cupa Mondială din această vară, echpa de fotbal a Iranului va face parte din grupa G, alături de Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă. Participarea iranienilor nu a fost pusă sub semnul întrebării, la acest moment.

Există o serie de întrebări referitoare cu privire la dorința Teheranului de a trimite o echipă de fotbal în Statele Unite, pentru turneul din această vară. Aceasta în condițiile în care cele două state sunt în război. O altă întrebare este legată de Statele Unite, dacă va permite oficialilor iranieni să intre în ţară, în cazul în care aceştia vor decide să participe la competiţie.

Tags:
Citește și...
Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
Sport
Percheziții la suporterii echipei Petrolul Ploiești după bătaia din tribune de la meciul Rapid-Petrolul (VIDEO)
Ce echipe pot produce surprize în prima manșă a optimilor Champions League? Program și cote la pariuri 10-11 martie
Sport
Ce echipe pot produce surprize în prima manșă a optimilor Champions League? Program și cote la pariuri 10-11 martie
Înfrângere pentru Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”. AC Milan relansează cursa pentru titlu în Serie A
Sport
Înfrângere pentru Cristi Chivu în „Derby della Madonnina”. AC Milan relansează cursa pentru titlu în Serie A
Fotbal în Superliga. Rapid Bucureşti și Universitatea Craiova au remizat (1-1) în Giuleşti
Sport
Fotbal în Superliga. Rapid Bucureşti și Universitatea Craiova au remizat (1-1) în Giuleşti
Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis
Sport
Gigi Becali a anunțat cine vine antrenor la FCSB. Noul tehnician va antrena gratis
Fotbal în Superliga. Înfrângere pentru FCSB cu Universitatea Cluj (1-3). Elias Charalambous şi-a dat demisia
Sport
Fotbal în Superliga. Înfrângere pentru FCSB cu Universitatea Cluj (1-3). Elias Charalambous şi-a dat demisia
Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României. Tabloul complet al jocurilor
Sport
Dinamo București s-a calificat în semifinalele Cupei României. Tabloul complet al jocurilor
Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)
Eveniment
Kader Keita, fotbalist la Rapid, reținut după ce a provocat un accident cu o victimă. El a fugit de la locul faptei (GALERIRE FOTO)
Gimnasta anului 2025 vine din România! A spulberat concurența și a obținut un scor zdrobitor la votul european
Sport
Gimnasta anului 2025 vine din România! A spulberat concurența și a obținut un scor zdrobitor la votul european
Victor Pițurcă, analiză fără menajamente despre FCSB. Ce spune despre eșecul din play-off și varianta Mirel Rădoi: „Vinovații sunt toți”
Sport
Victor Pițurcă, analiză fără menajamente despre FCSB. Ce spune despre eșecul din play-off și varianta Mirel Rădoi: „Vinovații sunt toți”
Ultima oră
13:00 - Sfântul Codrat, pomenit pe 10 martie în calendarul ortodox. Cine a fost mucenicul din Corint
12:57 - ANM anunță o primăvară atipică în România. Cum va fi vremea de Paștele catolic, potrivit prognozei meteo
12:55 - Rusia, principalul câștigător al conflictului din Orientul Mijlociu. Criza petrolului finanțează mașinăria de război a Moscovei
12:29 - Misterul a fost elucidat: Ce afecțiuni au apărut după vaccinurile împotriva COVID-19, potrivit unui studiu
12:26 - Povestea unei căsnicii de 75 de ani. Ce sfaturi oferă un cuplu care a trecut testul timpului
12:17 - Ghid de supraviețuire dacă izbucnește Al Treilea Război Mondial. Totul despre adăpostire și rezervele vitale
12:16 - Conflictul din Orientul Mijlociu provoacă haos pe cer. Peste 1 milion de pasageri afectați, Istanbul devine cel mai aglomerat aeroport din lume
12:05 - Ce le cere Călin Georgescu românilor să facă sâmbătă, 14 martie: „Vă chem unii cu alții într-o lucrare”
11:58 - Obligații noi la radierea unui autovehicul. Condiția pe care trebuie s-o îndeplinească proprietarul
11:47 - Decizie controversată în Marea Britanie. Rețelele sociale NU vor fi interzise copiilor sub 16 an