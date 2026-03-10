FIFA consideră că viitorul de , programat să se desfășoare în această vară, este prea important pentru a fi anulat din cauza războiului din Iran. Competiția se va desfășura în America de Nord, în Statele Unite, Canada și Mexic.

FIFA nu ia în calcul anularea Cupei Mondiale

Heimo Schirgi, directorul operaţional al FIFA, a respins, luni, la Centrul de Convenţii Kay Bailey Hutchison din Dallas, orice inițiativă de anulare a Cupei Mondiale. Competiția programată să se desfășoare în SUA, Mexic și Canada va avea loc, în ciuda , relatează cotidianul L’Equipe.

„Cupa Mondială de fotbal este un eveniment prea mare pentru a fi amânat”, a afirmat Heimo Schirgi.

Cu trei luni înainte de debutul celei de-a 23-a ediţii a Cupei Mondiale, care se va desfășura între 11 iunie și 19 iulie, Federaţia Internaţională de Fotbal a dorit să transmită un mesaj de încurajare. Reprezentantului organizației, Heimo Schirgi, a fost prezent luni la Dallas, la Centrul de Convenţii Kay Bailey Hutchison, centrul internaţional de difuzare a Cupei Mondiale.

Oficialul a declarat că în ciuda războiului din Orientul Mijlociu, dintre şi Israel, pe de o parte, şi Iran, de cealaltă parte, nu sunt motive pentru anularea competiției.

Iranul va putea participa la competiție

Oficialul FIFA a fost întrebat, dacă în contextul războiului, Iranul va mai putea participa la competiție. Heimo Schirgi şi-a manifestat speranţa că toate naţiunile calificate „vor putea participa”. El a declarat că Federația Internațională monitorizează îndeaproape situaţia din Orientul Mijlociu. Evoluția conflictului este analizată împreună cu partenerii săi naționali și internaţionali.

La Cupa Mondială din această vară, echpa de fotbal a Iranului va face parte din grupa G, alături de Belgia, Egipt şi Noua Zeelandă. Participarea iranienilor nu a fost pusă sub semnul întrebării, la acest moment.

Există o serie de întrebări referitoare cu privire la dorința Teheranului de a trimite o echipă de fotbal în Statele Unite, pentru turneul din această vară. Aceasta în condițiile în care cele două state sunt în război. O altă întrebare este legată de Statele Unite, dacă va permite oficialilor iranieni să intre în ţară, în cazul în care aceştia vor decide să participe la competiţie.