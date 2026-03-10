Croația a reintrodus serviciul militar obligatoriu, fiind una dintre cele zece state membre ale care au luat această măsură, alături de Grecia, Turcia, ţările scandinave şi statele baltice.

Croația cheamă tinerii în armată

Sute de tineri s-au prezentat la pentru înscrierea în serviciul militar obligatori, introdus de Croația, a transmis BBC. Măsura a fost reitrodusă în contextul noilor amenințări de securitate, după ce țara, membră NATO a eliminat această obligație în 2008.

După încheierea procedurilor de înregistrare, tinerii recruți vor executa în trei cazărmi în care vor fi repartizați. Conform reglementărilor, ei trebuie să se prezinte la unitatea militară cea mai apropiată de domiciliul lor. Aici vor primi echipamentul militar şi vor fi repartizați pe dormitoare. Iar pe parcursul a două luni vor trebui să se obișnuiască cu viața și disciplina militară.

Spre deosebire de felul în care se desfășura instrucția militară în trecut, în prezent, lucrurile sunt ceva mai „soft”. Tihomir Kundid, şeful Statului Major al Forţelor Armate ale Croaţiei a relatat, conform sursei citate, că recruții vor fi tratați cu grijă, dat fiind că abia au fost scoși din mediul civil.

„Îi vom familiariza pas cu pas, pentru a nu resimţi prea mult stres”, a spus generalul croat.

Recruții se bucură de anumite beneficii

Mare parte dintre din Croația au fost bucuroși că, în ciuda restricțiilor impuse de disciplina militară, își vor putea folosi telefoanele mobile. Singura interdicție este de a nu le utiliza în timpul perioadei de instrucție.

Conform datelor prezentate de centrele de recrutare, din primul contingent fac parte aproximaiv 800 de tineri. Dintre aceștia, mai mult de jumătate s-au înscris voluntar, înaitne de a fi convocați oficial. Mai mult, unul dintre zece recruți este femeie, deși pentru acestea nu există obligativitatea îndeplinirii serviciului militar. Aceasta poate și pentru că fiecare recrut primește o indemnizație de 1.000 de euro pe lună.

Oficialii militari spun că doar zece dintre cei 800 de recruți au ridicat obiecții legate de libertatea de conștință. În cazul lor, a fost introdusă obligativitatea de a îndeplini patru luni se serviciu civil. Și ei vor beneficia de indemnizație lunară, dar redusă la jumătate, 550 de euro.

Croația se pregătește pentru viitor

Conducerea armatei din Croația promite că tinerii recruți vor avea un program foarte interesant și, în același timp dinamic. Ei vor fi instruiți în mânuirea echipamentelor militare tradiționale, dar și în controlul dronelor, acțiuni de protecție împotriva dronelor, precum şi în tehnici de război cibernetic şi contramăsuri.

Ministrul croat al Apărării, Ivan Anusic, a spus că introducerea serviciului militar era necesară în contextul modificărilor de securitate.

„Situaţia din Croaţia şi din vecinătatea noastră era stabilă. Acum este complet diferită. De patru ani asistăm nu doar la agresiunea Rusiei în Ucraina, ci şi la acţiunile apropiaţilor Rusiei în întreaga Europă”, a declarat Ivan Anusic.

