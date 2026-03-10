B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Iranul a atacat cu rachete o bază militară germană. Ce spun autoritățile despre atac

Ana Maria
10 mart. 2026, 10:59
Sursa foto: Hepta / @Zuma Press / Iranian Presidency
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat la acea bază militară din Al-Azraq
  2. Ce spun autoritățile germane despre atacul la respectiva bază militară
  3. Care este rolul soldaților germani staționați în Iordania
  4. Iranul a lansat drone și spre Arabia Saudită și Kuweit

O bază militară din Iordania, unde sunt staționați soldați germani, ar fi fost vizată din nou de un atac cu rachete. Informația apare într-un articol publicat de revista germană Der Spiegel, care susține că atacul ar face parte din seria loviturilor lansate de Iran asupra unor ținte din regiunea Golfului.

Potrivit publicației, atacul a avut loc în noaptea de 10 martie, iar ținta ar fi fost baza militară din Al-Azraq, situată în estul Iordaniei. Acolo se aflau și soldați americani.

Ce s-a întâmplat la acea bază militară din Al-Azraq

Conform informațiilor relatate de Der Spiegel, tabăra militară din Al-Azraq, unde sunt desfășurați soldați din Bundeswehr și din Forțele Aeriene ale Statelor Unite, a fost atacată cu rachete.

Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.

Potrivit relatărilor, militarii germani aflați în bază s-au adăpostit în momentul în care au început atacurile.

Deocamdată nu este clar dacă instalația militară a fost lovită direct de rachete sau de fragmente rezultate în urma interceptării acestora.

Ce spun autoritățile germane despre atacul la respectiva bază militară

Autoritățile de la Berlin au confirmat doar că incidentul este analizat.

La solicitarea agenției AFP, Comandamentul Operațional responsabil al forțelor armate germane a transmis că incidentul este în curs de investigare, fără a oferi alte detalii.

Baza militară din Al-Azraq nu este pentru prima dată ținta unor atacuri. Tabăra a mai fost vizată și la începutul conflictului din regiune.

Care este rolul soldaților germani staționați în Iordania

În prezent, aproximativ 100 de militari ai forțelor aeriene germane sunt desfășurați la baza Al-Azraq.

Bundeswehr se află în această locație de mai mulți ani și participă de acolo la coaliția internațională împotriva grupării teroriste Statul Islamic.

Unitatea germană sprijină operațiunile militare ale coaliției prin intermediul avioanelor cisternă, care realimentează în aer aeronavele implicate în misiuni.

Iranul a lansat drone și spre Arabia Saudită și Kuweit

Atacul asupra bazei din Iordania vine în contextul escaladării conflictului din regiune.

Potrivit informațiilor apărute marți dimineață, Iranul ar fi lansat un nou val de drone spre Arabia Saudită și Kuweit, în timp ce confruntarea dintre Statele Unite, Israel și Iran a intrat în a 11-a zi.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că sistemele de apărare ale țării au interceptat drone deasupra regiunii estice bogate în petrol.

