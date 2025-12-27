Nu mai puțin de 67 de mașini au fost implicate într-un carambol pe o autostradă înzăpezită din Japonia. Cel puţin două persoane au murit în accident și 26 au fost rănite, cinci grav.

Carambol pe o autostradă din Japonia

Potrivit presei internaționale, accidentul a început cu o coliziune între două camioane, în oraşul Minakami, aflat la circa 160 de kilometri nord-vest de capitala Tokyo. Astfel s-a blocat o parte a autostrăzii, iar mașinile care veneau nu au putut frâna din cauza zăpezii de pe carosabil.

Un incendiu a izbucnit apoi şi a făcut scrum 20 de mașini.

Doi oameni au murit în carambol

O femeie de 70 de ani, originară din Tokyo, a murit într-o maşină.

De asemenea, forțele de intervenție au găsit un corp carbonizat pe scaunul şoferului unui camion.

Pompierilor le-a luat șapte ore să limiteze flăcările.

O porțiune din autostradă a fost închisă pentru desfăşurarea anchetei și curățarea drumului.