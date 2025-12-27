Nu mai puțin de 67 de mașini au fost implicate într-un carambol pe o autostradă înzăpezită din Japonia. Cel puţin două persoane au murit în accident și 26 au fost rănite, cinci grav.
Potrivit presei internaționale, accidentul a început cu o coliziune între două camioane, în oraşul Minakami, aflat la circa 160 de kilometri nord-vest de capitala Tokyo. Astfel s-a blocat o parte a autostrăzii, iar mașinile care veneau nu au putut frâna din cauza zăpezii de pe carosabil.
Un incendiu a izbucnit apoi şi a făcut scrum 20 de mașini.
O femeie de 70 de ani, originară din Tokyo, a murit într-o maşină.
De asemenea, forțele de intervenție au găsit un corp carbonizat pe scaunul şoferului unui camion.
Pompierilor le-a luat șapte ore să limiteze flăcările.
O porțiune din autostradă a fost închisă pentru desfăşurarea anchetei și curățarea drumului.
🔴JAPAN 🇯🇵 | A serious accident followed by a massive pileup involving up to 67 cars and trucks occurred on Friday, December 26, around 7:30 p.m. on the #KanetsuExpressway, a major highway leading out of #Japan, in #Minakami, Gunma Prefecture. Numerous injuries were reported. pic.twitter.com/YkAJbFPBUb
— Nanana365 (@nanana365media) December 27, 2025