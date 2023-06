China, cel mai mic număr de căsătorii din ultimii 40 de ani / Care este motivul

Numărul căsătoriilor din China a scăzut anul trecut la 6,83 milioane, cel mai mic de când au început înregistrările în 1986. Datele publicate de Ministerul Afacerilor Civile au arătat că numărul de cupluri care s-au căsătorit în 2022 a scăzut cu aproximativ 800.000 față de 2021, depășind minimul record din acel an, scrie .

Numărul căsătoriilor din China a scăzut semnificativ

Anul trecut, populația Chinei s-a micșorat pentru prima dată în șase decenii, ceea ce a condus la avertismente că țara va îmbătrâni înainte de a se îmbogăți.

Numărul înregistrărilor nupţiale în a scăzut de la an la an începând cu 2013, când au fost înregistrate 13,46 milioane de căsătorii, potrivit datelor ministerului. În 2019, bilanţul prezenta pentru prima dată o cifră sub 10 milioane.

Demograful local He Yafu a explicat pentru Global Times că anul 2022 a marcat un minim nu doar din 1986, ci şi din 1980, potrivit calculelor sale.

Ca factori care au dus la scăderea numărului de căsătorii, specialistul indică scăderea numărului de tineri şi faptul că în ţara asiatică sunt mai mulţi bărbaţi decât femei, scrie Euronews.ro.

Femeile pot avea din nou până la trei copii

În 2016, China și-a abandonat politica veche de decenii privind un singur copil și acum încurajează femeile să aibă până la trei copii.

Autoritățile locale au introdus o serie de politici pentru a încuraja oamenii să aibă mai mulți copii, cum ar fi FIV gratuit și subvenții pentru al doilea și al treilea copil.

În 2021, guvernul a introdus, de asemenea, o lege controversată care obligă cuplurile să respecte o „perioadă de răcire” de 30 de zile înainte de despărțire, ceea ce părea să aibă efectul dorit în reducerea drastică a ratei divorțurilor.