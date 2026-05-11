B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » O vacanță obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un britanic în Thailanda. Ce a pățit acesta fără să-și dea seama

O vacanță obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un britanic în Thailanda. Ce a pățit acesta fără să-și dea seama

Răzvan Adrian
11 mai 2026, 09:03
O vacanță obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un britanic în Thailanda. Ce a pățit acesta fără să-și dea seama
Sursa foto: Pexels
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns de la un gest banal la o anchetă penală
  2. Ce pedeapsă riscă turistul care a încurcat telefoanele
  3. Familia a cerut ajutor pentru întoarcerea lui acasă

Un turist britanic aflat într-o vacanță în Thailanda riscă ani grei de închisoare pentru un gest banal. În urma unui incident într-un club din zonă, acesta a fost acuzat de furt după ce, ar fi luat din greșeală telefonului altcuiva, fără să realizeze.

Bărbatul susține că nu și-a dat seama, dar autoritățile l-ar putea trimite până la cinci ani după gratii, relatează Daily Star, citat de către Știrile Pro Tv.

Cum s-a ajuns de la un gest banal la o anchetă penală

Rory McColl, un britanic în vârstă de 37 de ani, a ajuns în Bangkok pentru o vacanță de 12 zile, dar planurile i-au fost date peste cap chiar din prima noapte petrecută în Thailanda. Incidentul s-a produs după o ieșire într-un bar pe o stradă foarte populată.

Potrivit spuselor acestuia, bărbatul și-ar fi pierdut telefonul și ar fi observat apoi unul care arăta izbitor de mult cu cel pierdut, pe care l-a crezut al lui. Abia ulterior și-ar fi dat seama de confuzie și ar fi încercat să găsească proprietarul telefonului mobil.

Personalul barului au alertat autoritățile, iar poliția l-a arestat imediat după incident

Ce pedeapsă riscă turistul care a încurcat telefoanele

Familia britanicului a declarat că acesta a petrcut două nopți în arest înainte să fii fost eliberat pe cauțiune.

„A stat două nopți închis, ne-a spus că a fost oribil. A stat pe beton și a avut decât o pernă și o sticlă de apă”, au declarat părinții acestuia pentru Daily Star.

În funcție de verdictul dat, britanicul riscă între unu și cinci ani de închisoare, potrivit legislației thailandeze.

Familia a cerut ajutor pentru întoarcerea lui acasă

Părințoo lui Rory McColl au declarat că sunt îngrijorați și speră ca fiul lor să poată reveni cât mai repede în Marea Britanie.

„Suntem îngrijorați. Ne vrem băiatul acasă”, au mai declarat aceștia potrivit surselor menționate.

Între timp, Ministerul britanic de Externe a confirmat că monitorizează cazul și oferă asistență consulară cetățeanului britanic aflat în dificultate.

Pentru McColl, o vacanță dorită de aproape două săptămâni s-a transformat într-un coșmar care i-ar putea schimba viața.

Tags:
Citește și...
Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
Externe
Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
Turcia își schimbă statutul militar pe plan global. Noua rachetă intercontinentală dezvoltată de aceștia ridică semne de întrebare pentru NATO
Externe
Turcia își schimbă statutul militar pe plan global. Noua rachetă intercontinentală dezvoltată de aceștia ridică semne de întrebare pentru NATO
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Externe
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Moment inedit în Parlamentul Ungariei. Cine este deputata care a ales să depună jurământul în limba română (VIDEO)
Externe
Moment inedit în Parlamentul Ungariei. Cine este deputata care a ales să depună jurământul în limba română (VIDEO)
Autoritățile trag un semnal de alarmă după apariția unor cazuri de hantavirus. Experții explică unde apare riscul cel mai mare de infectare
Externe
Autoritățile trag un semnal de alarmă după apariția unor cazuri de hantavirus. Experții explică unde apare riscul cel mai mare de infectare
Incident grav pe aeroport: Un avion Turkish Airlines cu 277 de pasageri la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul a fost închis
Externe
Incident grav pe aeroport: Un avion Turkish Airlines cu 277 de pasageri la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul a fost închis
Un turist și-a căutat dreptatea în instanță, după un concediu ratat în Grecia: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”. Ce au decis judecătorii
Externe
Un turist și-a căutat dreptatea în instanță, după un concediu ratat în Grecia: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”. Ce au decis judecătorii
Hantavirusul a ajuns în Europa. Un pasager a prezentat simptome în avion. Ce măsuri au luat autoritățile
Externe
Hantavirusul a ajuns în Europa. Un pasager a prezentat simptome în avion. Ce măsuri au luat autoritățile
Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping
Externe
Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Externe
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Ultima oră
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
11:34 - Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
11:33 - Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
11:32 - România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
11:13 - Cum a slăbit Dana Săvuică 12 kilograme: „Nici nu mă forțez!”. Ce schimbare în alimentație a făcut
11:12 - Doi polițiști din București, cercetați pentru luare de mită după ce au permis accesul unei femei în arest. Femeia voia să facă sex cu un deținut