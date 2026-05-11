Un turist britanic aflat într-o vacanță în riscă ani grei de închisoare pentru un gest banal. În urma unui incident într-un club din zonă, acesta a fost acuzat de furt după ce, ar fi luat din greșeală telefonului altcuiva, fără să realizeze.

Bărbatul susține că nu și-a dat seama, dar autoritățile l-ar putea trimite până la cinci ani după gratii, relatează Daily Star, citat de către .

Cum s-a ajuns de la un gest banal la o anchetă penală

Rory McColl, un britanic în vârstă de 37 de ani, a ajuns în Bangkok pentru o vacanță de 12 zile, dar planurile i-au fost date peste cap chiar din prima noapte petrecută în Thailanda. Incidentul s-a produs după o ieșire într-un bar pe o stradă foarte populată.

Potrivit spuselor acestuia, bărbatul și-ar fi pierdut și ar fi observat apoi unul care arăta izbitor de mult cu cel pierdut, pe care l-a crezut al lui. Abia ulterior și-ar fi dat seama de confuzie și ar fi încercat să găsească proprietarul telefonului mobil.

Personalul barului au alertat autoritățile, iar poliția l-a arestat imediat după incident

Ce pedeapsă riscă turistul care a încurcat telefoanele

Familia britanicului a declarat că acesta a petrcut două nopți în arest înainte să fii fost eliberat pe cauțiune.

„A stat două nopți închis, ne-a spus că a fost oribil. A stat pe beton și a avut decât o pernă și o sticlă de apă”, au declarat părinții acestuia pentru Daily Star.

În funcție de verdictul dat, britanicul riscă între unu și cinci ani de închisoare, potrivit legislației thailandeze.

Familia a cerut ajutor pentru întoarcerea lui acasă

Părințoo lui Rory McColl au declarat că sunt îngrijorați și speră ca fiul lor să poată reveni cât mai repede în Marea Britanie.

„Suntem îngrijorați. Ne vrem băiatul acasă”, au mai declarat aceștia potrivit surselor menționate.

Între timp, Ministerul britanic de Externe a confirmat că monitorizează cazul și oferă asistență consulară cetățeanului britanic aflat în dificultate.

Pentru McColl, o vacanță dorită de aproape două săptămâni s-a transformat într-un coșmar care i-ar putea schimba viața.