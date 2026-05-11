B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un turist și-a căutat dreptatea în instanță, după un concediu ratat în Grecia: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”. Ce au decis judecătorii

Un turist și-a căutat dreptatea în instanță, după un concediu ratat în Grecia: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”. Ce au decis judecătorii

Traian Avarvarei
11 mai 2026, 08:24
Un turist și-a căutat dreptatea în instanță, după un concediu ratat în Grecia: „La 6 dimineața toate șezlongurile erau deja ocupate”. Ce au decis judecătorii
Sursa foto simbol: Pixabay

Un turist german a obţinut despăgubiri de aproape o mie de euro, după ce vacanța sa la un hotel de lux din Grecia a fost afectată de așa-numitul „război al șezlongurilor”.

Ce a reclamat turistul german

David Eggert a plătit peste 6.200 de euro pentru o vacanță cu soția și cei doi copii la un hotel de lux din insula Kos.

Numai că pe tot parcursul sejurului, ei n-au putut găsi nici măcar un șezlong liber deoarece alți turiști le ocupau încă de la ora 6 dimineața, deși mulți nu le foloseau ore întregi.

„Era un hotel mare, foarte elegant, vreo 400 de șezlonguri. Și toate aveau prosoape pe ele. În fiecare dimineață, toate șezlongurile erau acoperite cu prosoape încă de la 6:00, deși oamenii nu erau acolo”, s-a plâns Eggert, potrivit documentelor citate de Daily Mail.

Copiii săi au fost nevoiţi să stea pe beton.

În hotel erau panouri care interziceau rezervarea șezlongurilor, dar turiștii le-au ignorat. La fel și apelurile personalului.

Turist: E o problemă în fiecare hotel

El a primit iniţial o rambursare parţială din partea hotelului, dar Tribunalul din Hanovra a decis că familia trebuie să primească 986 de euro și că operatorul turistic din Germania este vinovat deoarece nu a prevenit astfel de conflicte și nu a asigurat condiții egale pentru toți turiștii.

„E o problemă în fiecare hotel – în Mallorca, Italia, Franța, peste tot. Dacă mii de turiști vor da în judecată agențiile, costurile vor ajunge la milioane. E o decizie foarte importantă”, a mai afirmat Eggert.

Tags:
Citește și...
Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
Externe
Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
Turcia își schimbă statutul militar pe plan global. Noua rachetă intercontinentală dezvoltată de aceștia ridică semne de întrebare pentru NATO
Externe
Turcia își schimbă statutul militar pe plan global. Noua rachetă intercontinentală dezvoltată de aceștia ridică semne de întrebare pentru NATO
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Externe
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Moment inedit în Parlamentul Ungariei. Cine este deputata care a ales să depună jurământul în limba română (VIDEO)
Externe
Moment inedit în Parlamentul Ungariei. Cine este deputata care a ales să depună jurământul în limba română (VIDEO)
Autoritățile trag un semnal de alarmă după apariția unor cazuri de hantavirus. Experții explică unde apare riscul cel mai mare de infectare
Externe
Autoritățile trag un semnal de alarmă după apariția unor cazuri de hantavirus. Experții explică unde apare riscul cel mai mare de infectare
O vacanță obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un britanic în Thailanda. Ce a pățit acesta fără să-și dea seama
Externe
O vacanță obișnuită s-a transformat într-un coșmar pentru un britanic în Thailanda. Ce a pățit acesta fără să-și dea seama
Incident grav pe aeroport: Un avion Turkish Airlines cu 277 de pasageri la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul a fost închis
Externe
Incident grav pe aeroport: Un avion Turkish Airlines cu 277 de pasageri la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul a fost închis
Hantavirusul a ajuns în Europa. Un pasager a prezentat simptome în avion. Ce măsuri au luat autoritățile
Externe
Hantavirusul a ajuns în Europa. Un pasager a prezentat simptome în avion. Ce măsuri au luat autoritățile
Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping
Externe
Trump vrea să apeleze la China ca să pună capăt războiului din Iran. Cum vrea să-l preseze pe Xi Jinping
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Externe
Keir Starmer sub presiune. Premierul britanic refuză să demisioneze după eșecul laburiștilor în alegerile locale și regionale
Ultima oră
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
11:34 - Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
11:33 - Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
11:32 - România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
11:13 - Cum a slăbit Dana Săvuică 12 kilograme: „Nici nu mă forțez!”. Ce schimbare în alimentație a făcut
11:12 - Doi polițiști din București, cercetați pentru luare de mită după ce au permis accesul unei femei în arest. Femeia voia să facă sex cu un deținut