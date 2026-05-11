Un turist german a obţinut despăgubiri de aproape o mie de euro, după ce vacanța sa la un hotel de lux din Grecia a fost afectată de așa-numitul „război al șezlongurilor”.

Ce a reclamat turistul german

David Eggert a plătit peste 6.200 de euro pentru o vacanță cu soția și cei doi copii la un hotel de lux din insula Kos.

Numai că pe tot parcursul sejurului, ei n-au putut găsi nici măcar un șezlong liber deoarece alți turiști le ocupau încă de la ora 6 dimineața, deși mulți nu le foloseau ore întregi.

„Era un hotel mare, foarte elegant, vreo 400 de șezlonguri. Și toate aveau prosoape pe ele. În fiecare dimineață, toate șezlongurile erau acoperite cu prosoape încă de la 6:00, deși oamenii nu erau acolo”, s-a plâns Eggert, potrivit documentelor citate de

Copiii săi au fost nevoiţi să stea pe beton.

În hotel erau panouri care interziceau rezervarea șezlongurilor, dar turiștii le-au ignorat. La fel și apelurile personalului.

Turist: E o problemă în fiecare hotel

El a primit iniţial o rambursare parţială din partea hotelului, dar Tribunalul din Hanovra a decis că familia trebuie să primească 986 de euro și că operatorul turistic din Germania este vinovat deoarece nu a prevenit astfel de conflicte și nu a asigurat condiții egale pentru toți turiștii.

„E o problemă în fiecare hotel – în Mallorca, Italia, Franța, peste tot. Dacă mii de turiști vor da în judecată agențiile, costurile vor ajunge la milioane. E o decizie foarte importantă”, a mai afirmat Eggert.