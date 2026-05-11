Incident grav pe aeroport: Un avion Turkish Airlines cu 277 de pasageri la bord a luat foc la aterizare. Aeroportul a fost închis

Ana Maria
11 mai 2026, 08:29
Sursa foto: Pixabay / @mehmetkali
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat cu avionul Turkish Airlines
  2. De ce a fost închis aeroportul
  3. De ce au loc frecvent incidente aviatice în Nepal

Momente tensionate pe principalul aeroport din Nepal, după ce un avion al companiei Turkish Airlines a luat foc în timpul aterizării. Aeronava, care transporta sute de pasageri, a fost cuprinsă de flăcări la contactul cu pista, iar autoritățile au suspendat temporar activitatea aeroportuară, potrivit The Washington Post.

Incidentul s-a produs luni dimineață pe Aeroportul Internațional Tribhuvan din Kathmandu, unde aeronava venită de la Istanbul a aterizat cu probleme la trenul de aterizare din partea dreaptă.

Potrivit autorităților aeroportuare, focul a fost observat imediat după aterizare, fiind însoțit de fum dens.

Ce s-a întâmplat cu avionul Turkish Airlines

Aeronava implicată în incident este un Airbus A330 care avea la bord 277 de pasageri. După apariția incendiului, echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului și au reușit să stingă flăcările înainte ca situația să escaladeze.

Toți pasagerii au fost evacuați în siguranță, fără ca autoritățile să raporteze victime.

De ce a fost închis aeroportul

În urma incidentului, activitatea pe Aeroportul Internațional Tribhuvan a fost suspendată temporar. Mai multe zboruri care urmau să aterizeze în Kathmandu au fost ținute în așteptare, în timp ce echipele tehnice și autoritățile au început investigațiile și operațiunea de eliberare a pistei.

În condițiile în care aeroportul dispune de o singură pistă operațională, orice incident de acest tip poate afecta rapid întregul trafic aerian.

De ce au loc frecvent incidente aviatice în Nepal

Nepalul este cunoscut pentru provocările pe care le ridică traficul aerian, din cauza terenului muntos și a schimbărilor bruște de vreme, care complică operațiunile de zbor.

Nu este prima dată când Turkish Airlines are un incident pe acest aeroport. În 2015, un alt avion al companiei a ieșit de pe pistă în timpul unei aterizări efectuate în condiții de ceață densă. Atunci, aeroportul a fost închis pentru mai multe zile. Și în acel caz, nu au existat victime, iar aeronava a fost ulterior scoasă din uz și transformată în muzeu.

