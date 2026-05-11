Europarlamentarul Rareș Bogdan, un critic al lui Ilie Bolojan în PNL, a lăuda decizia partidului de a se separa de PSD, dar crede că 2 ani și 8 luni în Opoziție, cât mai e până la alegerile parlamentare, ar fi prea mult pentru PNL.

Ce crede Rareș Bogdan despre deciziile conducerii PNL

Rareș Bogdan a susținut, într-un lung mesaj pe WhatsApp, că PSD rămâne un partid antireformist: „I-am văzut cum s-au comportat în ședințele de coaliție, trei ani la rând. Din păcate, luni de zile, în cazul lui Ilie Bolojan, și ani, în cazul lui Ciucă sau al lui Cîțu, PSD i-a îmbrățișat și i-a adormit”.

Totuși, el crede că rămânerea în Opoziție a PNL până la următoarele alegeri parlamentare ar fi prea mult: „O spun cu toată sinceritatea și de cea mai bună credință pentru acest partid – și știu că sunt în asentimentul multora – că avem o șansă. Dar 2 ani și 8 luni înseamnă mult, foarte mult. Bazinele electorale sunt foarte bine conturate la ora actuală, iar tendințele din Europa arată foarte clar că ne îndreptăm într-o anumită direcție, în care voturile se îndreaptă spre conservatorism”.

„Decizia (aceea ca PNL să intre în Opoziție – n.red.) este excepțională și sunt total de acord: fără PSD. Dar avem o responsabilitate – cu riscul de a pierde pe termen scurt. Am văzut valul de simpatie, am văzut online-ul, excepțional. Dar România înainte de orice…”, a mai scris europarlamentarul în mesajul său, potrivit

Rareș Bogdan: PNL nu se va rupe

Rareș Bogdan a mai afirmat că PNL nu se va rupe, deși în partid sunt poziții contrare privind

„Eu am intrat în politică în PNL și de aici voi pleca atunci când va fi cazul. Doar PNL și atât. Asta nu înseamnă că aș fi vreodată un aplaudac. Cu siguranță nu sunt și nu voi fi. Dar nici nu sunt un om care să nu respecte deciziile partidului. S-a luat o decizie, o respect – iar aceasta din urmă, cea fără PSD, chiar îmi convine. E pe gustul meu”, a mai scris acesta, potrivit SpotMedia.