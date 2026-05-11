Dana Rogoz a publicat un mesaj profund emoționant în care a povestit cum, în ultimele clipe de viață ale tatălui său, s-a agățat de un gest aparent minor pentru a simți că poate schimba ceva. Actrița a descris lupta interioară dintre speranță, instinctul de mamă și durerea pierderii iminente.

Cum au devenit niște dopuri de urechi o formă de speranță

În postarea sa, Dana Rogoz și-a amintit momentul când a cumpărat dopuri de urechi pentru tatăl ei internat la , convinsă că îi va putea oferi măcar un moment de liniște.

„Dopuri de urechi. Imi venise ideea geniala de a-i cumpara tatalui meu dopuri de urechi. Imi spusese ca nu poate dormi bine din cauza zgomotelor aparatelor care il tineau in viata in sectia de ATI. Asa ca exact acum 12 ani, de dimineața, am iesit fericita din farmacie cu dopuri de urechi! Ca si cand, gata, treaba era pe jumatate rezolvata! Urma sa fie bine, clar! Urma sa doarma linistit!”, a scris Dana Rogoz pe Instagram, potrivit .

Actrița a explicat că acel gest banal devenise, pentru ea, o soluție de a lupta împotriva realității pe care refuza să o accepte.

„Pentru ca eu reusisem sa astup fisura aia in Univers prin care se strecura incet-incet Moartea, de la o zi la alta, de la o ora la alta, cu niste amarate de dopuri de urechi!”, a scris vedeta, potrivit postării de pe Instagram.

Dana Rogoz, între rolul de fiică și cel de mamă

În aceeași zi, Dana Rogoz încerca să gestioneze și începutul vieții fiului ei, Vlad, care la momentul respectiv împlinise 10 săptămâni.

„Am fugit in parcarea spitalului si m-am muls cu o pompa electrica in masina, inghesuita pe scaunul din fata, ca sa ii trimit lui Vladut un biberon cu lapte.”, a povestit actrița, potrivit Instagram.

Ea a vorbit despre diferența dintre cele două momente care îi marcau viața în același timp – apropierea morții tatălui și primele luni din viața copilului ei.

„Caci exact acum 12 ani, micutul meu implinea 10 saptamani de viata. Si in loc sa il sarbatorim pe el, il plangeam pe tata.”, a mai scris Dana Rogoz în mesajul său.

Care a fost legătura dintre Dana Rogoz și frații ei în momentele dureroase

Vedeta a vorbit și despre legătura creată între ea și frații săi în fața tragediei.

„In fata spitalului, eu si fratii mei cred ca am fost mai uniti ca niciodata. Ne regaseam unul in tristetea, furia si disperarea altuia.”, potrivit declarației publicate pe Instagram.

Dana Rogoz a vorbit despre acea apropiere ca pe o formă de supraviețuire emoțională, în acele momente în care nimic nu se mai putea schimba.

„Ne agatam unul de celălalt si ne imparteam la 3 durerea, cum imparteam o ciocolata in copilarie.”, a continuat actrița.

Confesiunea Danei Rogoz a atras sute de reacții din partea , care a apreciat sinceritatea cu care aceasta a vorbit despre doliu și încercarea de a păstra speranța până în ultimul moment.