B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Dana Rogoz, mărturisire despre neputința din ultimele ore ale tatălui ei. Un gest banal a devenit simbolul unei despărțiri dureroase

Dana Rogoz, mărturisire despre neputința din ultimele ore ale tatălui ei. Un gest banal a devenit simbolul unei despărțiri dureroase

Răzvan Adrian
11 mai 2026, 08:29
Dana Rogoz, mărturisire despre neputința din ultimele ore ale tatălui ei. Un gest banal a devenit simbolul unei despărțiri dureroase
Dana Rogoz. Sursa Foto: Captură Video - Catalin Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Cum au devenit niște dopuri de urechi o formă de speranță
  2. Dana Rogoz, între rolul de fiică și cel de mamă
  3. Care a fost legătura dintre Dana Rogoz și frații ei în momentele dureroase

Dana Rogoz a publicat un mesaj profund emoționant în care a povestit cum, în ultimele clipe de viață ale tatălui său, s-a agățat de un gest aparent minor pentru a simți că poate schimba ceva. Actrița a descris lupta interioară dintre speranță, instinctul de mamă și durerea pierderii iminente.

Cum au devenit niște dopuri de urechi o formă de speranță

În postarea sa, Dana Rogoz și-a amintit momentul când a cumpărat dopuri de urechi pentru tatăl ei internat la ATI, convinsă că îi va putea oferi măcar un moment de liniște.

„Dopuri de urechi. Imi venise ideea geniala de a-i cumpara tatalui meu dopuri de urechi. Imi spusese ca nu poate dormi bine din cauza zgomotelor aparatelor care il tineau in viata in sectia de ATI. Asa ca exact acum 12 ani, de dimineața, am iesit fericita din farmacie cu dopuri de urechi! Ca si cand, gata, treaba era pe jumatate rezolvata! Urma sa fie bine, clar! Urma sa doarma linistit!”, a scris Dana Rogoz pe Instagram, potrivit Click!.

Actrița a explicat că acel gest banal devenise, pentru ea, o soluție de a lupta împotriva realității pe care refuza să o accepte.

„Pentru ca eu reusisem sa astup fisura aia in Univers prin care se strecura incet-incet Moartea, de la o zi la alta, de la o ora la alta, cu niste amarate de dopuri de urechi!”, a scris vedeta, potrivit postării de pe Instagram.

Dana Rogoz, între rolul de fiică și cel de mamă

În aceeași zi, Dana Rogoz încerca să gestioneze și începutul vieții fiului ei, Vlad, care la momentul respectiv împlinise 10 săptămâni.

„Am fugit in parcarea spitalului si m-am muls cu o pompa electrica in masina, inghesuita pe scaunul din fata, ca sa ii trimit lui Vladut un biberon cu lapte.”, a povestit actrița, potrivit Instagram.

Ea a vorbit despre diferența dintre cele două momente care îi marcau viața în același timp – apropierea morții tatălui și primele luni din viața copilului ei.

„Caci exact acum 12 ani, micutul meu implinea 10 saptamani de viata. Si in loc sa il sarbatorim pe el, il plangeam pe tata.”, a mai scris Dana Rogoz în mesajul său.

Care a fost legătura dintre Dana Rogoz și frații ei în momentele dureroase

Vedeta a vorbit și despre legătura creată între ea și frații săi în fața tragediei.

„In fata spitalului, eu si fratii mei cred ca am fost mai uniti ca niciodata. Ne regaseam unul in tristetea, furia si disperarea altuia.”, potrivit declarației publicate pe Instagram.

Dana Rogoz a vorbit despre acea apropiere ca pe o formă de supraviețuire emoțională, în acele momente în care nimic nu se mai putea schimba.

„Ne agatam unul de celălalt si ne imparteam la 3 durerea, cum imparteam o ciocolata in copilarie.”, a continuat actrița.

Confesiunea Danei Rogoz a atras sute de reacții din partea publicului, care a apreciat sinceritatea cu care aceasta a vorbit despre doliu și încercarea de a păstra speranța până în ultimul moment.

View this post on Instagram

A post shared by Dana Rogoz (@danarogoz)

Tags:
Citește și...
Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
Externe
Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
Cum a slăbit Dana Săvuică 12 kilograme: „Nici nu mă forțez!”. Ce schimbare în alimentație a făcut
Monden
Cum a slăbit Dana Săvuică 12 kilograme: „Nici nu mă forțez!”. Ce schimbare în alimentație a făcut
Ioana Ginghină, replică amuzantă pentru bărbații care-i critică vârsta: „Nu e că vă cam place de mamaie? Vă pupă mamaie!”
Monden
Ioana Ginghină, replică amuzantă pentru bărbații care-i critică vârsta: „Nu e că vă cam place de mamaie? Vă pupă mamaie!”
Teo Trandafir, dezvăluiri emoționante despre Ioan Isaiu: „A trecut de câteva ori, razant, pe lângă moarte. Se pare că acum nu i-a mai ieșit”
Monden
Teo Trandafir, dezvăluiri emoționante despre Ioan Isaiu: „A trecut de câteva ori, razant, pe lângă moarte. Se pare că acum nu i-a mai ieșit”
Mâna pe gât. Contribuția României la ESC, între scandal, îndoială de sine și control. Editorial de Alex Todericiu (Exxpress)
Monden
Mâna pe gât. Contribuția României la ESC, între scandal, îndoială de sine și control. Editorial de Alex Todericiu (Exxpress)
Andreea Bălan și Victor Cornea pregătesc o nuntă ca în povești. Când are loc ceremonia care a atras deja atenția fanilor
Monden
Andreea Bălan și Victor Cornea pregătesc o nuntă ca în povești. Când are loc ceremonia care a atras deja atenția fanilor
Bonnie Tyler, internată de urgență în Portugalia. Artista se află în comă indusă. Cum s-a agravat starea artistei în ultimele zile
Monden
Bonnie Tyler, internată de urgență în Portugalia. Artista se află în comă indusă. Cum s-a agravat starea artistei în ultimele zile
Wiz Khalifa, condamnat definitiv în România. Ce pedeapsă are de executat rapperul american la Poarta Albă
Monden
Wiz Khalifa, condamnat definitiv în România. Ce pedeapsă are de executat rapperul american la Poarta Albă
TOP 10 cele mai scunde vedete din România. Artistele minione care au cucerit showbizul prin talent și carismă (FOTO)
Monden
TOP 10 cele mai scunde vedete din România. Artistele minione care au cucerit showbizul prin talent și carismă (FOTO)
Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea
Monden
Babs rupe tăcerea. De ce nu s-a căsătorit, de fapt, cu Dorian Popa. Motivul neașteptat, dezvăluit chiar de ea
Ultima oră
12:36 - Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
12:33 - Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
12:32 - Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
11:34 - Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
11:33 - Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă