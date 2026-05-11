B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Șoșoacă șochează din nou. Ce a făcut cu steagul UE în văzul tuturor. Momentul a fost filmat (VIDEO)

Diana Șoșoacă șochează din nou. Ce a făcut cu steagul UE în văzul tuturor. Momentul a fost filmat (VIDEO)

Ana Maria
11 mai 2026, 08:58
Diana Șoșoacă șochează din nou. Ce a făcut cu steagul UE în văzul tuturor. Momentul a fost filmat (VIDEO)
Sursa foto: Captura video facebook / @Diana Iovanovici Șoșoacă- Oficial
Cuprins
  1. Diana Șoșoacă, gest radical de Ziua Europei. Ce a spus în timpul momentului
  2. În ce context politic vine acest gest
  3. Ce a făcut înainte de acest episod

Diana Șoșoacă, gest radical de Ziua Europei! Un nou moment controversat provocat de Diana Șoșoacă a atras atenția publică de Ziua Europei. Europarlamentara S.O.S România a rupt steagul Uniunii Europene în fața susținătorilor săi, într-un gest filmat și aplaudat de cei prezenți.

Imaginile surprind momentul în care Diana Șoșoacă sfâșie steagul UE, în timp ce cei din jur o încurajează. La final, europarlamentara i-a îndemnat pe susținători să participe simbolic la gest.

Aceasta le-a spus celor prezenți să își ia fiecare „partea lui de Europa”.

Gestul vine într-un moment tensionat pe scena politică internă, marcat de dispute privind direcția strategică a României și de reacții puternice în jurul apartenenței europene.

Diana Șoșoacă, gest radical de Ziua Europei. Ce a spus în timpul momentului

În timpul incidentului, Diana Șoșoacă a invocat și independența României, făcând referire la semnificația zilei de 10 mai.

Ziua Europei este însă marcată anual pe 9 mai, dată care amintește de declarația istorică rostită de ministrul francez de externe Robert Schuman, considerată piatra de temelie a proiectului european modern. Această declarație a propus cooperarea în domeniul cărbunelui și oțelului între state europene, ca măsură pentru prevenirea unor noi conflicte majore pe continent și pentru construirea unei comunități unite, potrivit G4Media.

În ce context politic vine acest gest

Momentul vine la doar câteva zile după criza politică generată de moțiunea de cenzură care a dus la căderea Executivului condus de Ilie Bolojan. Partidul S.O.S România, condus de Diana Șoșoacă, s-a numărat printre formațiunile care au susținut demersul parlamentar împotriva guvernului.

Ce a făcut înainte de acest episod

Înainte de momentul în care a rupt steagul UE, Diana Șoșoacă a participat la un eveniment organizat la Ambasada Rusiei cu ocazia Zilei Victoriei.

Europarlamentara a avut în repetate rânduri apariții publice asociate cu reprezentanți ai Federației Ruse și a exprimat în trecut poziții favorabile Kremlinului, ceea ce a generat controverse în spațiul public românesc

Gestul vine într-un moment tensionat pe scena politică internă, marcat de dispute privind direcția strategică a României și de reacții puternice în jurul apartenenței europene.

Tags:
Citește și...
Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
Politică
Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
Politică
Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
Politică
Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
Politică
Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
Radu Oprea acuză posibile nereguli în adoptarea unei OUG privind industria de apărare. Senatorul PSD susține că procedura ar fi „ilegală”
Politică
Radu Oprea acuză posibile nereguli în adoptarea unei OUG privind industria de apărare. Senatorul PSD susține că procedura ar fi „ilegală”
Surse: Variantă-surpriză în PSD, înainte de consultările de la Cotroceni. Ce formulă este luată în calcul pentru viitorul guvern
Politică
Surse: Variantă-surpriză în PSD, înainte de consultările de la Cotroceni. Ce formulă este luată în calcul pentru viitorul guvern
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Externe
Netanyahu vorbește despre independența militară a Israelului. Acesta susține că țara sa trebuie să se desprindă financiar de SUA
Petrișor Peiu explică planul AUR. Ce ar urma să se întâmple cu bugetarii și cum ar putea arăta statul în viziunea partidului lui George Simion
Politică
Petrișor Peiu explică planul AUR. Ce ar urma să se întâmple cu bugetarii și cum ar putea arăta statul în viziunea partidului lui George Simion
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic”
Politică
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic”
Se rupe PNL total de PSD? Rareș Bogdan, reacție categorică la deciziile din partid: „Nu voi fi vreodată vreun aplaudac”
Politică
Se rupe PNL total de PSD? Rareș Bogdan, reacție categorică la deciziile din partid: „Nu voi fi vreodată vreun aplaudac”
Ultima oră
12:36 - Negocieri decisive pentru noul Guvern. Surse: Condiția impusă de USR pentru a susține un Guvern condus de PSD
12:33 - Grindeanu: PSD vrea rapid un nou guvern pro-european și exclude formula minoritară. „Nu vom susține guverne minoritare” (VIDEO)
12:32 - Bursa de Valori București atinge un nou maxim istoric. Indicele BET sare de 30.000 de puncte pe fondul cumpărărilor masive
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
11:34 - Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
11:33 - Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă