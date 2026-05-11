Diana Șoșoacă, gest radical de Ziua Europei! Un nou moment controversat provocat de Diana Șoșoacă a atras atenția publică de Ziua Europei. Europarlamentara S.O.S România a rupt steagul Uniunii Europene în fața susținătorilor săi, într-un gest filmat și aplaudat de cei prezenți.

Imaginile surprind momentul în care Diana Șoșoacă sfâșie steagul UE, în timp ce cei din jur o încurajează. La final, europarlamentara i-a îndemnat pe susținători să participe simbolic la gest.

Aceasta le-a spus celor prezenți să își ia fiecare „partea lui de Europa”.

Gestul vine într-un moment tensionat pe scena politică internă, marcat de dispute privind direcția strategică a României și de reacții puternice în jurul apartenenței europene.

Diana Șoșoacă, gest radical de Ziua Europei. Ce a spus în timpul momentului

În timpul incidentului, Diana Șoșoacă a invocat și , făcând referire la semnificația zilei de 10 mai.

Ziua Europei este însă marcată anual pe 9 mai, dată care amintește de declarația istorică rostită de ministrul francez de externe Robert Schuman, considerată piatra de temelie a proiectului european modern. Această declarație a propus cooperarea în domeniul cărbunelui și oțelului între state europene, ca măsură pentru prevenirea unor noi conflicte majore pe continent și pentru construirea unei comunități unite, potrivit .

În ce context politic vine acest gest

Momentul vine la doar câteva zile după criza politică generată de moțiunea de cenzură care a dus la căderea Executivului condus de Ilie Bolojan. Partidul S.O.S România, condus de Diana Șoșoacă, s-a numărat printre formațiunile care au susținut demersul parlamentar împotriva guvernului.

Ce a făcut înainte de acest episod

Înainte de momentul în care a rupt steagul UE, Diana Șoșoacă a participat la un eveniment organizat la Ambasada Rusiei cu ocazia Zilei Victoriei.

Europarlamentara a avut în repetate rânduri apariții publice asociate cu reprezentanți ai Federației Ruse și a exprimat în trecut poziții favorabile Kremlinului, ceea ce a generat controverse în spațiul public românesc