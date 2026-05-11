Diana Șoșoacă, gest radical de Ziua Europei! Un nou moment controversat provocat de Diana Șoșoacă a atras atenția publică de Ziua Europei. Europarlamentara S.O.S România a rupt steagul Uniunii Europene în fața susținătorilor săi, într-un gest filmat și aplaudat de cei prezenți.
Imaginile surprind momentul în care Diana Șoșoacă sfâșie steagul UE, în timp ce cei din jur o încurajează. La final, europarlamentara i-a îndemnat pe susținători să participe simbolic la gest.
Aceasta le-a spus celor prezenți să își ia fiecare „partea lui de Europa”.
Gestul vine într-un moment tensionat pe scena politică internă, marcat de dispute privind direcția strategică a României și de reacții puternice în jurul apartenenței europene.
În timpul incidentului, Diana Șoșoacă a invocat și independența României, făcând referire la semnificația zilei de 10 mai.
Ziua Europei este însă marcată anual pe 9 mai, dată care amintește de declarația istorică rostită de ministrul francez de externe Robert Schuman, considerată piatra de temelie a proiectului european modern. Această declarație a propus cooperarea în domeniul cărbunelui și oțelului între state europene, ca măsură pentru prevenirea unor noi conflicte majore pe continent și pentru construirea unei comunități unite, potrivit G4Media.
Momentul vine la doar câteva zile după criza politică generată de moțiunea de cenzură care a dus la căderea Executivului condus de Ilie Bolojan. Partidul S.O.S România, condus de Diana Șoșoacă, s-a numărat printre formațiunile care au susținut demersul parlamentar împotriva guvernului.
Înainte de momentul în care a rupt steagul UE, Diana Șoșoacă a participat la un eveniment organizat la Ambasada Rusiei cu ocazia Zilei Victoriei.
Europarlamentara a avut în repetate rânduri apariții publice asociate cu reprezentanți ai Federației Ruse și a exprimat în trecut poziții favorabile Kremlinului, ceea ce a generat controverse în spațiul public românesc
