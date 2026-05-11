Hantavirusul a ajuns în Europa. E alertă sanitară în Franța după repatrierea mai multor pasageri evacuați de pe nava MV Hondius, unde a fost identificat un focar de hantavirus. Unul dintre cei cinci cetățeni francezi transportați duminică înapoi în țară a început să prezinte simptome chiar în timpul zborului, determinând activarea imediată a măsurilor de urgență.

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat situația într-un mesaj publicat pe X, potrivit .

„Cinci dintre compatrioții noștri prezenți pe MV Hondius, un focar de infecție cu Hantavirus, au fost repatriați pe teritoriul național. Unul dintre ei a prezentat simptome în timpul zborului de repatriere. Drept urmare, acești cinci pasageri au fost plasați imediat în strictă izolare până la o nouă notificare. Aceștia primesc îngrijiri medicale și vor fi supuși testării și unei evaluări complete a stării de sănătate. Începând din această seară, voi emite un decret pentru implementarea unor măsuri adecvate de izolare pentru contactele apropiate și pentru protejarea populației generale.”, a transmis Sébastien Lecornu pe .

„A prezentat simptome în avionul de repatriere”, care a aterizat puţin înainte de ora 16:30 (17:30 ora României) pe aeroportul Le Bourget, la nord de Paris.

Hantavirusul a ajuns în Europa. Ce măsuri au luat autoritățile franceze

După aterizare, autoritățile au decis izolarea imediată a tuturor celor cinci pasageri francezi evacuați de pe vas.

Executivul francez a convocat de urgență o reuniune la Matignon, la care au participat ministrul sănătății, Stéphanie Rist, ministrul de interne, Laurent Nuñez, ministrul afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, precum și reprezentanți ai autorităților sanitare.

În paralel, guvernul francez a anunțat adoptarea unui decret special care să permită aplicarea unor măsuri stricte de izolare pentru persoanele considerate contacte.

Unde au fost duși pasagerii repatriați

La scurt timp după aterizare, cei cinci cetățeni francezi au fost preluați de echipaje medicale și transportați sub escortă către spitalul Bichat din Paris.

Potrivit informațiilor, aceștia urmau să intre într-o perioadă de carantină de 72 de ore, timp în care medicii vor efectua evaluări complete pentru a stabili eventuale infecții.

Chiar înainte de îmbarcare, unul dintre pasageri, Roland Seitre, minimaliza riscurile.

„Trei zile sub supraveghere, asta nu ne îngrijorează deloc”, a declarat unul dintre aceşti pasageri francezi, Roland Seitre, chiar înainte de decolare.

„Nu avem niciun caz la bord de la sfârşitul lunii aprilie şi nimeni nu este bolnav”, a mai spus el.

Hantavirusul a ajuns în Europa. Ce se întâmplă dacă apar noi cazuri suspecte

Autoritățile franceze au explicat că orice persoană aflată sub monitorizare care începe să manifeste simptome va fi încadrată imediat drept caz suspect.

Potrivit comunicatului comun transmis de ministerele Sănătății și Afacerilor Externe, aceasta va intra într-o procedură specială care presupune evaluare medicală de specialitate și internare în condiții de siguranță într-o unitate medicală desemnată.

Evacuarea celor aproximativ 150 de pasageri și membri ai echipajului navei a început duminică din sudul insulei Tenerife. Operațiunea de repatriere continuă către mai multe state, inclusiv Țările de Jos, Canada, Turcia, Regatul Unit, Irlanda și Statele Unite, în timp ce ultimul zbor este programat către Australia.

De ce provoacă îngrijorare hantavirusul Andes

Toți cei aflați la bordul navei MV Hondius sunt considerați contacte cu risc ridicat și vor rămâne sub monitorizare timp de 42 de zile, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății.

OMS a confirmat șase din opt suspiciuni, iar trei persoane și-au pierdut viața. Specialiștii atrag atenția că virusul identificat este hantavirusul Andes, o variantă rară care, spre deosebire de majoritatea hantavirusurilor, se poate transmite de la om la om.

În mod obișnuit, hantavirusurile sunt transmise prin contact cu rozătoare infectate, prin urină, excremente sau salivă contaminată. Deși situația a generat reacții la nivel internațional, OMS precizează că acest episod nu este comparabil cu debutul pandemiei de Covid-19.