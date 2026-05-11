Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic”

Traian Avarvarei
11 mai 2026, 09:15
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Orban, despre strategia AUR: Marketing politic
  2. Orban: PSD să-și asume răspunderea guvernării

Fostul premier liberal Ludovic Orban a declarat că AUR doar face „marketing politic” atunci când spune că-l vrea premier pe Călin Georgescu. „Sunt convinși că n-are nicio șansă”, a punctat acesta.

Orban, despre strategia AUR: Marketing politic

„Asta cu marota cu Călin Georgescu nu e că-l iubește Simion sau cineva din AUR pe Călin Georgescu.

Călin Georgescu e posesorul unui sprijin popular. E și marketing electoral, marketing politic, cum a spus chiar Simion. Folosesc imaginea lui Călin Georgescu, nu că vor să-l pună prim-ministru, că sunt convinși că n-are nicio șansă să fie prim-ministru, ci ca să dea satisfacție susținătorilor lui Călin Georgescu, să-i țină aproape de AUR. Ăsta e singurul obiectiv pe care îl urmăresc. Ei pun și condiția asta”, a afirmat fostul premier, pentru Digi24.

Orban: PSD să-și asume răspunderea guvernării

Acesta a mai susținut că PSD ar trebui să-și asume răspunderea guvernării, dar „probabilitatea ca PSD să obțină o majoritate parlamentară nu este foarte mare”.

„PSD, dacă a dat jos guvernul, să-și asume răspunderea guvernării. Iar dacă nu e capabil să formeze guvernul, să lase în continuare un guvern care vrea să facă reforme, un guvern care vrea să adopte măsurile necesare pentru România, un guvern care vrea să modernizeze, să dezvolte țara asta, care nu poate fi format decât din PNL, USR și UDMR. Dar întâi trebuie să demonstreze că ei (PSD) fie nu vor să-și asume răspunderea guvernării, fie nu sunt capabili să adune o majoritate parlamentară pentru a asigura guvernarea”, a mai declarat Ludovic Orban.

