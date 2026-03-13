B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Chinez prins pe aeroport cu peste 2.000 de furnici ascunse în eprubete. Ce voia să facă cu ele

Chinez prins pe aeroport cu peste 2.000 de furnici ascunse în eprubete. Ce voia să facă cu ele

Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 22:12
Sursa foto simbol: Pixabay

Un chinez care a mers într-un safari kenyan a vrut să plece acasă cu peste două mii de furnici, pe care le-a pus frumos în eprubete speciale. Asta deoarece în țara lui, și nu numai, există colecționari de astfel de vietăți. O furnică valorează echivalentul a doi euro, dar o regină se cumpără chiar și cu 250 de euro.

Chinezul, reținut pe aeroport

Bărbatul era de ceva vreme în vizorul autorităților din Kenya, fiind suspectat că are o astfel de „afacere”. Ajuns pe aeroport, el a fost controlat în bagaj, unde polițiștii kenyeni au găsit 2.238 de furnici puse în eprubete speciale, informează Observator News.

Allen Mulama, procuror, a explicat: „Echipele speciale erau în urmărirea lui deoarece se credea că a fost creierul acelei operaţiuni ilegale din 2025. Bagajele sale au fost percheziţionate şi am găsit 1948 de furnici de grădină. Erau ambalate în eprubete speciale, diferite faţă de seringile pe care le-am văzut în 2025”.

„Există o piaţă în creştere pentru furnici. Colecţionari din Europa şi Asia cumpărăr aceste furnici ca pe nişte animale exotice de companie. Ele fac parte din biodiversitatea şi cultura noastră. Traficul nu înseamnă doar încălcarea legii. Ne fură natura şi cultura”, a adăugat Joe Gameli, analist.

Tags:
Ultima oră
23:32 - Ciucu își face podcast: „Îmi propun și o țintă – până la sfârșitul anului să fie în top 20 podcasturi din România” (FOTO)
23:19 - Iulia Albu a slăbit drastic în ultima perioadă! Ce a pățit celebra vedetă
23:13 - Panica unui bărbat care a devenit albastru cu totul: „Arătam ca un personaj din Avatar”. Medicii au izbucnit în râs când au aflat cauza (FOTO)
22:42 - Ideologul lui Putin le cere rușilor să accepte supravegherea totală a statului: Libertatea e o utopie trădătoare
22:41 - O companie americană a trimis roboți umanoizi în Ucraina pentru a fi testați în luptă
22:06 - Codul rutier se schimba! Amenzile de circulație se vor plăti scanând un cod QR
21:31 - Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața țițeiului. Ce măsuri a propus în coaliție pentru a combate scumpirea carburanților (VIDEO)
21:25 - Divorț în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au despărțit: „Iubirea noastră s-a consumat”
21:03 - O familie de români a rămas blocată în Abu Dhabi din cauza cățelului: „Este ca și când mi-aș abandona un copil”
20:48 - România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru