Un chinez care a mers într-un safari kenyan a vrut să plece acasă cu peste două mii de furnici, pe care le-a pus frumos în eprubete speciale. Asta deoarece în țara lui, și nu numai, există colecționari de astfel de vietăți. O furnică valorează echivalentul a doi euro, dar o regină se cumpără chiar și cu 250 de euro.

Chinezul, reținut pe aeroport

Bărbatul era de ceva vreme în vizorul autorităților din Kenya, fiind suspectat că are o astfel de „afacere”. Ajuns pe aeroport, el a fost controlat în bagaj, unde polițiștii kenyeni au găsit 2.238 de furnici puse în eprubete speciale, informează

Allen Mulama, procuror, a explicat: „Echipele speciale erau în urmărirea lui deoarece se credea că a fost creierul acelei operaţiuni ilegale din 2025. Bagajele sale au fost percheziţionate şi am găsit 1948 de furnici de grădină. Erau ambalate în eprubete speciale, diferite faţă de seringile pe care le-am văzut în 2025”.

„Există o piaţă în creştere pentru furnici. Colecţionari din Europa şi Asia cumpărăr aceste furnici ca pe nişte animale exotice de companie. Ele fac parte din biodiversitatea şi cultura noastră. Traficul nu înseamnă doar încălcarea legii. Ne fură natura şi cultura”, a adăugat Joe Gameli, analist.