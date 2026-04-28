Regele Charles al III-lea i-a oferit lui un cadou cu o încărcătură simbolică deosebită. Gestul este de natură să refacă relația specială dintre Statele Unite și .

Aflat în vizită de stat în , la , regele Charles al III-lea i-a oferit lui Donald Trump un facsimil înrămat al planurilor pentru biroul Resolute Desk. Aceasta este una dintre cele mai faimoase piese de mobilier din Biroul Oval, relatează agenţia EFE. Piesa a fost construită din lemnul navei britanice de explorare HMS Resolute și este considerată un simbol al prieteniei şi unităţii dintre cei doi foşti inamici..

Aceste schițe datează din 1879, originalele fiind păstrate la Muzeul Maritim Naţional din Londra. Ele înfățișează elevaţia frontală, vederea din partea superioară şi proiecţia biroului.

Astfel, Statele Unite au recuperat nava, blocată în Arctica, şi au restituit-o Angliei în 1856 ca gest de bunăvoinţă. După ieșirea din serviciu a acestui vas, coca a fost folosită pentru a construi trei birouri. Unul a fost trimis de regina Victoria preşedintelui Rutherford B. Hayes în anul 1880.

Mai mulţi preşedinţi ai SUA l-au ales ca birou de lucru, fiind folosit în interiorul sau în afara Biroului Oval. Printre președinții care au folosit această piesă de mobilier se află John F. Kennedy, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama, Joe Biden şi chiar Trump în primul său mandat. După revenirea la Casa Albă, în februarie 2025, el a anunţat că Resolute Desk va fi restaurat şi scos din Biroul Oval.

La ceremonia desfăşurată în Salonul Albastru de la Casa Albă, Donald Trump i-a oferit regelui Charles al III-lea o copie personalizată a unei scrisori redactate în 1785 de al doilea preşedinte american, John Adams. În text, acesta a relatat cum a fost primit de regele George al III-lea ca prim ambasador american în Marea Britanie.

Adams citează din discursul pe care l-a rostit în faţa regelui, în care a promis restabilirea prieteniei dintre foştii inamici. Este un sentiment pe care Trump l-a evocat în timpul primirii călduroase pe care a oferit-o cuplului regal la sosirea la Casa Albă.

Regina Camilla şi Melania Trump au făcut la rândul lor schimb de cadouri. Cadoul oferit de Camilla a fost o broşă realizată de artista britanică Fiona Rae. Melania Trump a oferit un set de şase linguriţe de ceai confecţionate din argint, modelul „English King” al Casei de bijuterii Tiffany, şi miere de la Casa Albă.

Fiecare linguriţă este gravată manual cu monograma reginei, în timp ce borcanele cu miere ilustrează interesul cuplului regal pentru apicultură şi aprecierea pentru sustenabilitate şi produse naturale.