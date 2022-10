Clădirea care găzduiește consulatul german din Kiev a fost lovită de rachete rusești

Clădirea care găzduiește un consulat german din Kiev a fost lovită cu rachete rusești, deși nu a fost folosită de la izbucnirea războiului, a declarat luni Ministerul de Externe.

Separat, în cadrul aceleiași ședințe guvernamentale, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării a declarat că Germania urmează să livreze un sistem de apărare antiaerian Ucrainei foarte curând și să livreze încă alte trei astfel d e sisteme anul viitor, fără a oferi termene exacte.

Potrivit publicației germane BILD, ambasada germană din Kiev a fost lovită de rachetele rusești luni, 10 octombrie.

Fostul președinte al Fundației Böll din Kiev, Serghei Sumlenny, a postat fotografii pe Twitter și a spus adresându-se cancelarului Olaf Scholz (64 de ani, SPD) și ministrului de externe Annalena Baerbock (41 de ani, Verzi):

„Clădirea în care se afla biroul de vize al ambasadei germane din Kiev a fost lovită astăzi de ruși. Ar putea fi trimiși câțiva Leoparzi pentru a verifica situația la fața locului?”

The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of ? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground?

— Sergej Sumlenny (@sumlenny)