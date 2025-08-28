Cristian Diaconescu susține că România va avea linii roșii în negocierile de pace Ucraina-Rusia: „Interesele noastre au fost susținute la Washington”

Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a precizat joi că securitatea României nu va fi ignorată la negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, iar țara noastră va avea „linii roșii” la discuții.

Ce a spus Cristian Diaconescu despre garanțiile de securitate

Așteptările României privind garanțiile de securitate

„Vreau să adaug că, la orice negociere privind garanțiile de securitate, fără a neglija toate elementele regionale, securitatea României este extrem de importantă din perspectiva României, Poloniei și a statelor baltice. Vom avea linii roșii, adică anumite compromisuri în ceea ce privește România nu vor fi făcute.

Liniile roșii se referă, de exemplu, dincolo de Gurile Dunării, la regulile dreptului mării privind delimitările teritoriale, platforma continentală și zona economică exclusivă. Am convingerea că partenerii noștri vor înțelege acest aspect.”, a spus Cristian Diaconescu, la .

Cristian Diaconescu a spus că la summitul istoric de la Washington, la care au participat liderii europeni, Volodimir Zelenski și Donald Trump, au fost susținute și interesele României.

„La Washington și interesele noastre au fost susținute. Deocamdată ca să ne pregătim pentru negocierea multilaterală facem cât mai multe demersuri sub mandatul președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește negocierea bilaterală. Am avut cu Londra, la începutul săptămânii plec la Berlin, după care vor urma Finlanda și Roma, deci cei care au fost la Washington.”, a spus diplomatul.

Consilierul prezidențial a adăugat că a fost mandatat de președinele Nicușor Dan să călătorească la Londra, Berlin, Helsinki și Roma unde va avea discuții cu privire la garanțiile de securitate care sunt pregătite pentru Ucraina.

„Împreună cu europenii, americanii au fost absolut de acord în legătură cu demersurile diplomatice și militare în ceea ce privește două paliere: în primul rând determinarea Federației Ruse să înceapă negocierile și doi: garanțiile de securitate.

Garanțiile de securitate vor privi pe de-o parte asigurarea securității, suveranității și a nu crea un precendet în ceea ce privește folosirea forței pentru a încălca dreptul internațional. Ca să nu mai vorbim că cine știe ce se întâmplă în privința intențiilor Federației Ruse de a merge și mai spre vest, din câte am înțeles foarte aproape de Gurile Dunării, acolo unde există un anume tip de așteptare al Moscovei.”, a spus consilierul prezidențial.