Cum arăta Insula Șerpilor, văzută din elicopterele rusești, în ziua evacuării (FOTO)

Noi imagini cu Insula Șerpilor au apărut pe rețelele de socializare, de această dată din timpul evacuării trupelor ruse, în timpul zilei de miercuri.

Fotografiile ar fi fost făcute din elicopterele rusești care au efectuat evacuarea forțelor de ocupație de pe Insula Șerpilor din Marea Neagră.

În fotografii se văd mai multe dâre de fum, care pot fi atât urmare a loviturilor efectuate de ucraineni, cât și a distrugerii de către trupele rusești a echipamentelor pe care nu le pot lua cu ei.

De altfel, rușii s-au întors pentru a distruge tot ce au lăsat în urmă, lovind stânca din Marea Neagră cu bombe cu fosfor.

Ulterior armata ucraineană a spus că a încheiat operaţiunea de curăţare a Insulei de echipamente lăsate în urmă de ruși după retragerea lor în Crimeea.

: Interesting images taken from Russian Helicopters during the hurried evacuation from the (in)famous Snake Island in the Black Sea on June 29th.

As can be seen, a Pantsir-S1 SAM system was abandoned; other equipment is also likely.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)