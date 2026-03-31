B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Scandal de securitate: Cum au reușit jurnaliștii să monitorizeze 2 ani mișcările armatei franceze, inclusiv în România, cu ajutorul unei aplicații sportive

Scandal de securitate: Cum au reușit jurnaliștii să monitorizeze 2 ani mișcările armatei franceze, inclusiv în România, cu ajutorul unei aplicații sportive

Traian Avarvarei
31 mart. 2026, 13:10
Pozițiile militarilor francezi, dezvăluite de o aplicație sportivă. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum a evoluat investigația Le Monde
  2. Ce au descoperit jurnaliștii Le Monde despre militarii francezi
  3. Ce spune Armata Franceză

Publicația franceză Le Monde urmărește de doi ani mișcările de trupe franceze, inclusiv unele care ar trebui teoretic să fie secrete. Și n-o face printr-un proces complicat, ci folosind aplicația sportivă Strava, pe care numeroși soldați francezi și-au făcut conturi fără să le treacă pe privat, deși aplicația permite acest lucru.

Cum a evoluat investigația Le Monde

În februarie 2024, jurnaliștii au început să urmărească 18.599 de profiluri de pe Strava ale unor militari sau angajați contractuali, actuali și foști, ai Ministerului francez al Apărării.

Acest lucru a fost posibil deoarece profilurile respective erau toate publice. După ce au făcut o listă cu ele, jurnaliștii au început să le urmărească automat, generând zilnic o hartă cu activitățile sportive ale militarilor aproape în timp real.

Profilurile fiind publice, practic oricine putea face acest lucru. După primele dezvăluiri din seria StravaLeaks, din toamna lui 2024, doar 1.372 de profiluri au fost trecute pe „privat”, restul rămânând publice.

Ce au descoperit jurnaliștii Le Monde despre militarii francezi

Ce au descoperit jurnaliștii francezi? De exemplu, operațiuni cunoscute ale armatei – o alergare într-un fiord a arătat desfășurarea unui port-elicopter amfibiu în Norvegia în cadrul unui exercițiu NATO, alte exerciții fizice făcute de soldați au arătat un exercițiu în deșert, la Djibouti, iar alte mișcări au arătat desfășurarea militarilor francezi în România, din ianuarie 2025 până în iunie, în contextul amenințării ruse.

Însă monitorizarea prin Strava a dezvăluit și informații sensibile, care nu erau destinate publicului: piloții desfășurați în Iordania în cadrul operațiunii „Chammal”, militarii desfășurați în Egipt, în cadrul operațiunii „Sirli”, prezența militarilor francezi în Irak, lângă Bagdad, sau în regiunea Erbil, unde recent un militar a murit și alții au fost răniți într-un atac cu dronă.

De asemenea, au devenit publice astfel informații despre viața personală a soldaților: unii făceau sport în Spania, Italia, SUA sau Thailanda, fapt ce sugera că erau în vacanță în aceste locuri.

Ce spune Armata Franceză

Contactată de Le Monde, Armata Franceză a transmis că tratează „foarte serios” securitatea bazelor și a militarilor. Soldații sunt instruiți înainte de plecarea în misiuni, iar recentele incidente au dus la înăsprirea sancțiunilor.

Tags:
Ultima oră
13:15 - Apar neconcordanțe în ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Glonțul de la autopsie nu s-ar potrivi cu arma suspectului
12:59 - UDMR nu e de acord să se organizeze alegeri anticipate: „Ar fi numai în avantajul partidului AUR”. Mesaj clar pentru PSD
12:47 - Ghețarii continuă să se topească. Avertismentul oamenilor de știință după 50 de ani de monitorizare
12:36 - Aarti Holla-Maini – femeia care poate apăsa „butonul de panică” al planetei. Când „Armageddon” nu mai e doar un scenariu
12:34 - Percheziții la Autoritatea Rutieră Română. Surse: Fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, vizat într-un dosar de corupție. Ce a transmis DNA
12:31 - Vechiul Testament nu a fost scris de Moise. Cine sunt, de fapt, autorii din spatele celor mai vechi texte ale Bibliei
12:17 - Catinca Zilahy respinge zvonurile despre moștenirea Mioarei Roman: „Toată lumea are impresia că ne-am scăldat în bani”. Ce spune despre procesul în care e implicată și Oana Roman
12:14 - Cum te poate ajuta un amanet atunci când ai nevoie rapidă de bani?
12:11 - Stomatologia în București: Transparență, locație și expertiză
12:06 - Sănătatea ficatului, influențată de un obicei alimentar frecvent. Ce spun medicii despre consumul pielii de pui