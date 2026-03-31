Publicația franceză urmărește de doi ani mișcările de trupe franceze, inclusiv unele care ar trebui teoretic să fie secrete. Și n-o face printr-un proces complicat, ci folosind aplicația sportivă Strava, pe care numeroși soldați francezi și-au făcut conturi fără să le treacă pe privat, deși aplicația permite acest lucru.

Cum a evoluat investigația Le Monde

În februarie 2024, jurnaliștii au început să urmărească 18.599 de profiluri de pe Strava ale unor militari sau angajați contractuali, actuali și foști, ai Ministerului francez al Apărării.

Acest lucru a fost posibil deoarece profilurile respective erau toate publice. După ce au făcut o listă cu ele, jurnaliștii au început să le urmărească automat, generând zilnic o hartă cu activitățile sportive ale militarilor aproape în timp real.

Profilurile fiind publice, practic oricine putea face acest lucru. După primele dezvăluiri din seria StravaLeaks, din toamna lui 2024, doar 1.372 de profiluri au fost trecute pe „privat”, restul rămânând publice.

Ce au descoperit jurnaliștii Le Monde despre militarii francezi

Ce au descoperit jurnaliștii francezi? De exemplu, operațiuni cunoscute ale armatei – o alergare într-un fiord a arătat desfășurarea unui port-elicopter amfibiu în Norvegia în cadrul unui exercițiu NATO, alte exerciții fizice făcute de soldați au arătat un exercițiu în deșert, la Djibouti, iar alte mișcări au arătat desfășurarea militarilor francezi în România, din ianuarie 2025 până în iunie, în contextul amenințării ruse.

Însă monitorizarea prin Strava a dezvăluit și informații sensibile, care nu erau destinate publicului: piloții desfășurați în Iordania în cadrul operațiunii „Chammal”, militarii desfășurați în Egipt, în cadrul operațiunii „Sirli”, prezența militarilor francezi în Irak, lângă Bagdad, sau în regiunea Erbil, unde recent un militar a murit și alții au fost răniți într-un atac cu dronă.

De asemenea, au devenit publice astfel informații despre viața personală a soldaților: unii făceau sport în Spania, Italia, SUA sau Thailanda, fapt ce sugera că erau în vacanță în aceste locuri.

Ce spune Armata Franceză

Contactată de Le Monde, Armata Franceză a transmis că tratează „foarte serios” securitatea bazelor și a militarilor. Soldații sunt instruiți înainte de plecarea în misiuni, iar recentele incidente au dus la înăsprirea sancțiunilor.