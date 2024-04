Donald Trump, campanie electorală scandaloasă: Îndemn la violență împotriva președintelui Joe Biden (VIDEO)

Un nou derapaj electoral din partea lui Donald Trump. Fostul președinte a stârnit indignare printr-o campanie care atentează la siguranța actualului președinte SUA, Joe Biden. În imaginile care circulă pe Twitter este filmată o camionetă în spatele căreia este lipită o fotografie cu Biden legat la mâini și picioare. Mai mult, pe mașină flutură steaguri pe care scrie „Hang all traitors!” (n.r. spânzură toți trădători), ceea ce a declanșat acuzații de incitare la violență din partea echipei de campanie a președintelui.

„Hang all Traitors!” – sign read, along with picture of President Joe Biden tied up in ropes, during Trump car Caravan that arrived to Kathy Griffin comedy show held this evening at Paramount Theater in Long Island, for a protest.

