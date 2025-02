Donald Trump l-a primit pe Volodimir Zelenski, la Casa Albă. Cei doi urmează să semneze acordul privind resursele minerale. Zelenski spune că el crede că Trump este de partea Ucrainei

Președintele Donald l-a primit, vineri, pe președintele ucrainean Volodimir , la Casa Albă, pentru o întâlnire bilaterală. După această întrevedere, urmează să aibă loc o conferință de presă, în care liderii sunt așteptați să discute despre eforturile SUA de a pune capăt războiului și, eventual, să semneze un acord cu minereurile, potrivit .

Donald Trump le-a spus reporterilor în Biroul Oval că el și Zelenski vor semna acordul privind resursele minerale, propus Ucrainei de SUA , în timpul conferinței lor de presă comune din Sala de Est a Casei Albe.

President Trump hosts President Zelenskyy in the Oval Office — and announces an agreement on rare earth elements will be signed later this afternoon

