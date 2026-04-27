Elon Musk lansează XChat, o aplicație nouă pentru mesaje care funcționează exclusiv cu ajutorul contului de X. Noua lansare promite o experiență de comunicare, fără reclame și fără ca activitatea utilizatorilor să fie monitorizată.

Elon Musk lansează o aplicație nouă. Ce noutăți aduce

Rețeaua socială X, cunoscută în trecut sub numele de Twitter, a decis să ofere utilizatorilor o metodă mai simplă și mai rapidă de a comunica.

XChat este o aplicație separată, construită special pentru discuții private, care nu necesită un număr de telefon pentru autentificare.

Singura condiție pentru a o folosi este să ai deja un cont pe platforma X, ceea ce face procesul de conectare mult mai rapid, scrie .

Cât de sigur este serviciul pentru utilizatori

Securitatea este punctul forte al acestei aplicații, deoarece mesajele sunt criptate complet. Acest lucru înseamnă că doar persoanele care participă la conversație pot citi textul trimis, oferind un nivel de siguranță similar cu cel de pe WhatsApp sau iMessage.

În plus, lipsa monitorizării și a reclamelor face ca experiența utilizatorului să fie una mult mai curată și mai discretă.

Cine poate descărca noua aplicație pe care Elon Musk o lansează

În acest moment, a apărut deja în magazinul virtual App Store, fiind gata de instalare pentru posesorii de dispozitive Apple.

Utilizatorii de iPhone și iPad pot descărca aplicația pentru a vorbi cu orice altă persoană care are un cont activ pe rețeaua X.

Această mișcare arată dorința companiei de a transforma funcția de mesagerie într-un serviciu independent și mult mai performant.