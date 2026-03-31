Două lanțuri de magazine, celebre în toată lumea, sunt vizate de o anchetă în Italia. În urma cercetărilor, au apărut suspiciuni că ar fi promovat produse cosmetice pentru adulți către copii foarte mici. Autoritățile suspectează că au folosit strategii de marketing mascate pentru a atrage minorii.

Ancheta oficială care vizează două lanțuri de magazine

Autoritățile italiene pentru concurență, AGCM, a anunțat că investighează brandurile Benefit și Sephora, deținute de gigantul de lux LVMH. Inspectorii AGCM, împreună cu poliția financiară italiană, au efectuat controale la sediile din Italia ale acestor magazine. Există suspiciuni clare că aceste companii ar fi încercat să vândă produse anti-îmbătrânire copiilor cu vârste sub 10 ani, prin metode de promovare care nu erau suficient de transparente pentru publicul tânăr.

Influenceri folosiți pentru strategiile de promovare

Autoritățile spun că firmele nu au explicat suficient de clar că produsele lor nu sunt destinate copiilor. În același timp, brandurile ar fi folosit influenceri tineri, cu câteva mii de urmăritori, pentru a promova produsele într-un mod mai puțin evident, astfel încât copiii să fie atrași să le cumpere. Ancheta vizează posibile practici comerciale incorecte, inclusiv încurajarea utilizării premature a cosmeticelor pentru adulți.

Riscurile pentru copii

Platforma Sephora este strâns asociată cu trendul „Sephora kids”, unde copiii își prezintă rutinele de îngrijire a pielii și produsele cumpărate din aceste magazine. Videoclipurile online arată cum minorii care achiziționează și promovează produse cosmetice folosesc etichete precum „Sephora kids haul” sau „Get Ready With Me”. Specialiștii avertizează însă că utilizarea cosmeticelor destinate adulților poate provoca iritații, reacții alergice și, în unele cazuri, probleme permanente ale pielii.

Reacția oficială din partea celor două lanțuri de magazine

a transmis o reacție oficială în care precizează că va coopera pe deplin cu autoritățile italiene, deși nu a oferit alte detalii din cauza anchetei aflate în desfășurare. Reprezentanții companiei au ținut să menționeze totodată că toate entitățile lor, inclusiv cele două lanțuri de magazine vizate, respectă legislația în vigoare din Italia, scrie .