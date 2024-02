Estul Canadei, paralizat complet după ce stratul de zăpadă a atins un metru grosime: „Deszăpezirea este dificilă și necesită timp” (FOTO/VIDEO)

În urma unei „furtuni istorice”, estul Canadei a fost paralizat luni, 5 februarie. a atins un metru grosime în weekend. Din cauza ninsorilor abundente, rețeaua de transport a fost paralizată și mai multe companii, școli și instituții au fost închise.

Bob Robichaud, meteorolog la agenția guvernamentală canadiană, a mărturisit că „au căzut cantități record de zăpadă”. Din punctul lui de vedere, această furtună este considerată ca fiind una „istorică”.

„În unele regiuni, zăpada are peste 100 de centimetri”, a adăugat el, făcând referire la periferia Cape Breton, insulă din Golful Saint Lawrence.

Pe Aeroportul Internaţional din Halifax, capitala provinciei Nova Scotia, multe sau anulate, iar transportul în comun din acest oraş a fost suspendat, relatează Agerpres.

Some people are trapped inside. Snow blocking doorways not allowing them to get in or out. This video sent to me by Pam Leader in Glace Bay. ⁦ ⁩

— Kyle Moore (@KyleMooreCTV)