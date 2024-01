Franța și Germania, tot mai aproape de un acord în privința reformei pieței europene de electricitate

Ministrul francez al Finanțelor, Bruno Le Maire, a declarat joi, 12 octombrie, că Franța ar putea ajunge în viitorul apropiat la un acord cu Germania. Astfel, cele două țări ar putea ajunge la finalul impasului existent în privința reformei pieței europene de electricitate, relatează Agerpres.

Statele membre UE nu au ajuns, încă, la o poziție comună în privința reformelor preconizate pentru organizarea pieței energiei electrice a UE, în ideea de a accelera dezvoltarea energiei din surse regenerabile și în același timp de a-i proteja pe consumatori de prețurile mari.

Printre subiectele pe dezbătute de UE, asupra căruia au opinii divergente, se numără ajutoarele de stat acordate centralelor electrice.

Ministrul francez al Finanțelor susține că țara sa este aproape de un acord cu Germania

„Credem cu tărie că este nevoie de un nou cadru care să fie mai eficient şi care va duce la posibilitatea ca toate statele membre să îşi dezvolte propria lor producţie de energie”, a declarat ministrul de Finanțe în cadrul unei conferințe de presă.

Franța susține majorarea cu 30-50% a cotelor care determină resursele de împrumut ale FMI, îndemnând țările membre ale Fondului să susțină și ele o majorare. Declarațiile lui Le Maire vin la o zi după ce a oferit publicității unui comunicat în care își exprimă sprijinul pentru propunerea SUA în privința unei majorări „echiproporțională” a cotelor pe fonduri, fără modificarea actualului acționariat.

Ministrul francez susține că Europa are nevoie de inovații și investiții în noile tehnologii și energie verde pentru stimularea investițiilor rămase în urmă, care frânează creșterea economică de pe continentul european la aproximativ 1% pe an, cu mult sub cea din SUA și China.

„Există o lipsă de productivitate şi de creştere în Europa. Şi nu putem fi mulţumiţi de nivelul de creştere din Europa”, a spus Le Maire.

„Desigur că nu putem accepta ca automobilele electrice chineze să beneficieze de un sprijin semnificativ de la stat. De aceea trebuie să analizăm situaţia pentru a stabili dacă există cu adevărat un mediu concurenţial egal şi apoi să tragem concluziile care se impun pentru protejarea industriei noastre”, a spus Le Maire.