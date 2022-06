Generalul-maior Bajram Begaj a devenit președintele Albaniei

Albania se militarizează. Sâmbătă, parlamentul l-a votat pe Bajram Begaj, şeful armatei, în funcția de președinte al țării, potrivit

Generalul-maior, în vârstă de 55 de ani, a devenit şeful apărării forţelor armate ale Albaniei în 2020, după ce a deţinut diferite funcţii în cadrul armatei, în principal în domeniul medicinei. Noul președinte va prelua funcția în iulie de la Ilir Meta, după ce a obținut 78 de voturi. 103 din cei 140 de deputați albanezi au fost prezenți la începutul ședinței parlamentare, în timp ce doar 83 și-au exprimat votul. Majoritatea parlamentarilor de opoziție, inclusiv cei ai principalului Partid Democrat de opoziție au boicotat procesul.

Begaj a fost singurul candidat susținut de Partidul Socialist Edi Rama, care are majoritatea absolută în Parlament. Generalul va conduce cea mai înaltă funcţie din Albania pentru următorii cinci ani. El este al optulea președinte după căderea comunismului. Președintele albanez deține puterea asupra sistemului judiciar şi a armatei.

🚨 Bajram Begaj has been elected the 8th❗ of since the fall of Communism – until now he has been❗Chief of General Staff of the Armed Forces

