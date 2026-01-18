B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Grav accident feroviar în Spania: Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Bilanțul provizoriu al victimelor (VIDEO)

Grav accident feroviar în Spania: Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Bilanțul provizoriu al victimelor (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 ian. 2026, 23:37
Grav accident feroviar în Spania: Două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Bilanțul provizoriu al victimelor (VIDEO)
Grav accident feroviar în Spania. Sursa foto simbol: Hepta - Zuma Press / Isaac Buj
Cuprins
  1. Grav accident feroviar în Spania
  2. Intervenție sporită pentru salvarea pasagerilor

UPDATE: Bilanțul oficial provizoriu a crescut la 10 morți și 25 de răniți grav. Operațiunea de căutare-salvare a pasagerilor din cele două trenuri continuă.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un grav accident feroviar s-a produs duminică, în sudul Spaniei. Cel puțin cinci persoane au murit, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Numărul celor blocați în trenuri sau răniți e greu de stabilit în acest moment.

Grav accident feroviar în Spania

Accidentul s-a produs în municipiul Adamuz din Córdoba, sudul Spaniei. Un tren care circula dinspre Málaga spre Madrid a deraiat la o schimbare de macaz şi a intrat pe linia alăturată, unde rula un tren dinspre Madrid spre Huelva.

În urma impactului, vagoane ale ambelor trenuri au sărit de pe șine.

Serviciul feroviar dintre Madrid şi Andaluzia a fost întrerupt.

Intervenție sporită pentru salvarea pasagerilor

La fața locului au fost mobilizate forțe impresionante de pompieri, ambulanțe și polițiști, scrie presa locală.

Imaginile postate pe rețelele sociale arată pasagerii încercând să iasă din vagoane prin geamurile sparte.

Autoritățile au anunțat deja cel puțin cinci morți, dar cum operațiunea e încă în desfășurare, numărul răniților nu e cunoscut.

Tags:
Citește și...
Reacții din UE după ce Trump a amenințat 8 țări europene cu noi tarife vamale. Ce a transmis Nicușor Dan
Externe
Reacții din UE după ce Trump a amenințat 8 țări europene cu noi tarife vamale. Ce a transmis Nicușor Dan
Un cuplu și-a anulat nunta pentru a plăti tratamentul câinelui: „E ca un copil pentru noi”
Externe
Un cuplu și-a anulat nunta pentru a plăti tratamentul câinelui: „E ca un copil pentru noi”
România a fost invitată de Statele Unite să facă parte din Consiliul pentru Pace
Externe
România a fost invitată de Statele Unite să facă parte din Consiliul pentru Pace
„Nu vedem nicio dorință de a pune capăt războiului”. Avertismentul lui Zelenski
Externe
„Nu vedem nicio dorință de a pune capăt războiului”. Avertismentul lui Zelenski
Surse: România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump
Externe
Surse: România a fost invitată de SUA să facă parte din Consiliul pentru Pace condus de Donald Trump
UE și Mercosur au semnat acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri (VIDEO)
Externe
UE și Mercosur au semnat acordul comercial istoric, după 25 de ani de negocieri (VIDEO)
Trump impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene „până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”. Cum justifică decizia
Externe
Trump impune noi tarife vamale împotriva a 8 țări europene „până când se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei”. Cum justifică decizia
Indonezia: Un avion ATR a dispărut de pe radar. 11 persoane se aflau la bord
Externe
Indonezia: Un avion ATR a dispărut de pe radar. 11 persoane se aflau la bord
Președintele brazilian Lula și Ursula von der Leyen au salutat acordul comercial UE-Mercosur
Externe
Președintele brazilian Lula și Ursula von der Leyen au salutat acordul comercial UE-Mercosur
NATO organizează exerciții militare în Groenlanda. Statele Unite au fost invitate
Externe
NATO organizează exerciții militare în Groenlanda. Statele Unite au fost invitate
Ultima oră
23:57 - Promisiunile ministrului Muncii pentru pensionarii cu venituri mici
23:12 - Eugen Cristea, primele sărbători fără soția sa: Revelionul l-am făcut singur… singur. Într-o săptămână o visez măcar de 7-8 ori
22:43 - Gabriela Firea a gătit un desert. Rețeta sa pentru tartă cu ovăz și afine (FOTO)
22:23 - De ce Dorian Popa nu-l suportă pe Cătălin Moroșanu: „Pentru mine ești o păsărică”. De la ce a pornit conflictul
21:56 - Olt: Femeie lovită mortal de o mașină. Șoferul a fugit. Ce a urmat
21:32 - Oana Gheorghiu a anunțat cum merge reforma companiilor de stat: „Știu că oamenii s-au săturat să audă că facem reformă”. Ce e diferit acum (VIDEO)
20:52 - Ministrul Apărării, despre drona găsită în Vrancea: Am multe semne de întrebare, sunt multe scenarii posibile. E o provocare și pentru mine (VIDEO)
20:20 - Cine e indianul care a salvat-o pe copila din lacul înghețat: „Am şi eu, în India, o fetiţă la fel. Mi-e dor de fetiţa mea” (VIDEO)
19:49 - Cum explică Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la catafalcul lui Ion Iliescu (VIDEO)
19:17 - Reacții din UE după ce Trump a amenințat 8 țări europene cu noi tarife vamale. Ce a transmis Nicușor Dan