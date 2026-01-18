UPDATE: Bilanțul oficial provizoriu a crescut la 10 morți și 25 de răniți grav. Operațiunea de căutare-salvare a pasagerilor din cele două trenuri continuă.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un grav accident feroviar s-a produs duminică, în sudul Spaniei. Cel puțin cinci persoane au murit, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit. Numărul celor blocați în trenuri sau răniți e greu de stabilit în acest moment.

Grav accident feroviar în Spania

Accidentul s-a produs în municipiul Adamuz din Córdoba, sudul Spaniei. Un tren care circula dinspre Málaga spre Madrid a deraiat la o schimbare de macaz şi a intrat pe linia alăturată, unde rula un tren dinspre Madrid spre Huelva.

În urma impactului, vagoane ale ambelor trenuri au sărit de pe șine.

Serviciul feroviar dintre Madrid şi Andaluzia a fost întrerupt.

Dos trenes de alta velocidad descarrilan en Adamuz, Córdoba.

Confirmados dos fallecidos.

Mientras Oscar Puente tuiteando contra Trump por Groenlandia y apoyando a Sarah Santaolalla.

¿Qué más tiene que pasar para que dimita este maldito inútil? — Capitán General de los Tercios (@capTercio)

Intervenție sporită pentru salvarea pasagerilor

La fața locului au fost mobilizate forțe impresionante de pompieri, ambulanțe și polițiști, scrie

Imaginile postate pe rețelele sociale arată pasagerii încercând să iasă din vagoane prin geamurile sparte.

Autoritățile au anunțat deja cel puțin cinci morți, dar cum operațiunea e încă în desfășurare, numărul răniților nu e cunoscut.