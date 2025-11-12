Scandal de corupție în Ucraina. , Herman Galuşcenko, a fost suspendat din funcţie în contextul unor investigații privind fapte de corupție în domeniul energiei.

Scandal de corupție în guvernul de la Kiev

Premierul Iulia Svîrîdenko a anunțat că guvernul de la Kiev a decis suspendarea ministrului Justiției, Herman Galuşcenko. Acesta este implicat într-un scandal de corupție în domeniul energiei. s-a reunit de urgență miercuri, dimineața, pentru această decizie. Galuşcenko a fost ministru al energiei și este suspectat că ar fi fost implicat într-o schemă de comisioane la Compania naţională de energie atomică (Energoatom).

„În această dimineaţă am convocat o şedinţă extraordinară de guvern. Am decis să-l demitem pe Herman Galuşcenko din funcţia de ministru al justiţiei”, a transmis prim-ministrul Iulia Sviridenko pe contul său de Twitter.

Rada Supremă a Ucrainei (parlamentul unicameral ucrainean) a iniţiat încă de luni primii paşi în vederea demiterii lui Galuşcenko. Potrivit unei anchete a Biroului Naţional Anticorupţie din Ucraina (NABU), acesta a fost implicat într-o reţea care a obţinut comisioane de cel puţin 100 de milioane de dolari. Banii au fost plătiți pentru acordarea, de către , a unor contracte unor companii private.

Vocea lui Galuşcenko a fost surprinsă într-o conversaţie înregistrată cu unii dintre suspecţii din dosarul privind corupţia în sectorul energetic, publicată de NABU.

Legăturile ministrului cu un agent FSB

Deputatul Iaroslav Jeleznak, care a iniţiat aceste demersuri, a invocat corupţia sistemică, eşecul securizării sistemului energetic pe fondul atacurilor Rusiei şi presupuse legături ale lui Galuşcenko cu Andri Derkaci. Acesta este un fost parlamentar ucrainean, recunoscut de guvernul SUA ca agent al FSB-ului rusesc.

El a fugit în Rusia unde a primit funcţii de rang înalt în ramura executivă de la Moscova. Din septembrie 2024 este senator şi membru în Comisia de apărare şi securitate din Consiliul Federaţiei (camera superioară a parlamentului rus), notează portalul ucrainean Delo.

Potrivit unui procuror din cadrul Parchetului Special Anticorupţie (SAP), care a depus mărturie în instanţă, presupusul lider al reţelei este Timur Mindici. Concret este vorba despre un fost partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski. Mindici deține 50% din compania de producţie audiovizuală fondată de Zelenski (Kvartal 45).

Timur Mindici avea influenţă directă asupra lui Galuşcenko şi asupra lui Rustem Umerov, fost ministru al apărării şi actual şef al Consiliului pentru Securitate Naţională şi Securitate. Acesta din urmă a condus echipa de negocieri a Ucrainei la discuţiile recente cu Rusia.

Herman Galuşcenko aprobă măsurile luate în acest scandal de corupție

Herman Galuşcenko a ocupat funcţia de ministru al energiei în guvernul precedent, până în luna iulie. Ulterior, a fost promovat la Ministerul Justiției. În urma acestui scandal de corupție, conducerea instituției va fi preluată de adjunctul său, Liudmila Sugak, conform guvernului de la Kiev.

Fostul ministru a aprobat decizia Guvernului prin care a fost suspendat din funcție. Într-o postare pe Facebook, a anunțat că suspendarea, în acest scnadal de corupție, pe durata anchetei, este o măsură civilizată și adecvată.

„Mă voi apăra în faţa tribunalelor şi îmi voi demonstra poziţia”, a adăugat el, fără să ofere alte detalii.

Acuzaţiile de mită în sectorul energiei sunt deosebit de sensibile pentru marele public. Ucrainenii sunt afectați de întreruperile îndelungate de energie electrică, în mare parte a ţării, înainte de sosirea iernii. Armata ucraineană luptă pentru a respinge atacurile masive ruse împotriva infrastructurilor energetice ucrainene.