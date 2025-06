Jurnalistă australiană, împușcată din greașeală de polițiști, în Los Angeles. Transmitea în direct de la protestele violente (VIDEO)

O corespondentă australiană în SUA a fost împușcată din greșeală de polițiști, în timp ce transmitea în direct de la

„Poliția din Los Angeles avansează călare, trăgând cu gloanțe de cauciuc spre protestatari, dirijându-i prin centrului orașului”, a spus jurnalista în transmisiunea în direct, conform

După câteva secunde, s-a auzit o bubuitură, iar jurnalistă se prinde de piciorul și începe să strige din cauza durerii. Echipa de filmare s-a retras și se auzea cum jurnalista a spus că este bine.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles.

— 9News Australia (@9NewsAUS)